وزير الخارجية المجري: لن نتخلى عن إمدادات الطاقة الروسية رغم مطالبات ترامب

صرح وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده لن تتخلى عن إمدادات الطاقة الروسية، رغم مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلفاء الناتو بالتوقف عن شراء النفط الروسي.



وأوضح سيارتو - في مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية، على هامش الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - : "طالب ترامب أوروبا بوقف واردات النفط الروسي، لكن لا يمكننا ضمان إمدادات آمنة من منتجات الطاقة لبلدنا بدون مصادر النفط أو الغاز الروسية".



وقال: "بالنسبة لنا، إمدادات الطاقة مسألة مادية بحتة، قد يكون من الجميل أن نحلم بشراء النفط والغاز من مكان ما آخر، لكن إذا نظرنا إلى البنية التحتية المادية، يتضح جليًا أنه بدون الإمدادات الروسية، يستحيل ضمان إمدادات آمنة للبلاد".



وجاءت تصريحات سيارتو بعد أن اشترط ترامب فرض عقوبات جديدة على روسيا بفصل الناتو نفسه عن إمدادات الطاقة الروسية.



وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال" الأسبوع الماضي: "أنا مستعد لفرض عقوبات صارمة على روسيا عندما توافق جميع دول الناتو وتبدأ في فعل الشيء نفسه، وعندما تتوقف جميع دول الناتو عن شراء النفط من روسيا".



وتستورد مجموعة "مول" المملوكة للدولة في المجر حوالي 5 ملايين طن من النفط سنويًا عبر خط أنابيب "دروزبا"، حيث تُورد النفط الخام إلى مصافي التكرير في المجر وسلوفاكيا حيث كانا الأكثر مقاومةً لدعوات وقف واردات الطاقة من روسيا.



ويضغط القادة الأوروبيون على المجر وسلوفاكيا لوقف شراء النفط الروسي، لكن هذه المناشدات قوبلت بالتجاهل.

