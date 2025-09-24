أمير هشام يكشف سر تراجع مستوى الكرة بالأندية السعودية

علق الإعلامي الرياضي أمير هشام، على مستوى كرة القدم السعودية بعد فوز بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال على حساب أهلي جدة.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: “للأمانة أندية القمة في مصر ما زالت أقوى بكتير من نظيرتها في السعودية”.

وتابع: “الكرة السعودية شكلها جميل، أجواءها ممتعة، حضورها الجماهيري ملفت والاهتمام بيها ضخم… لكن المستوى الفني – باستثناء طفرة الهلال في كأس العالم للأندية الأخيرة – ضعيف بشكل ملحوظ”.

وأضاف: “السبب في رأيي هو الاعتماد المبالغ فيه على استقدام نجوم عالميين كبار في السن فقدوا الشغف والطموح، وجايين في الأساس عشان العوائد المالية. وده واضح جدًا في أدائهم داخل الملعب”.

واختتم: “لو المسئولين عن الكرة السعودية غيّروا استراتيجيتهم، وبطلوا سياسة التعاقد مع لاعبين “شبعانين”، ممكن جدًا نشوف مستوى فني أعلى بكتير يليق بالاهتمام والجماهيرية الكبيرة”.