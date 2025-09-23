قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابو الغيط :مؤتمر حل الدولتين ليس هدفه فقط إنقاذ مشروع الدولة الفلسطينية
الدوري المصري.. الزمالك يتعثر أمام الجونة بالتعادل الإيجابي 1-1
من القاهرة إلى نيويورك.. الاعتراف الدولي بفلسطين تتويج لجهود الدبلوماسية المصرية
نيويورك تايمز: الاعترافات الدولية بفلسطين يمثل تحدياً للولايات المتحدة وإسرائيل
الرئيس الإيراني: ليس من المنطقي أن تعيش إسرائيل في أمان بينما لا أمان للآخرين
بحضور وزير التعليم العالي.. جامعة المستقبل في مصر تجدد توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة كورك الأيرلندية
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
توك شو

متحدث الإسكان يكشف عن الجهود بملف مياه الشرب والصرف الصحي

محمود محسن

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث بأسم وزارة الإسكان، أن هناك طفرة غير مسبوقة حدثت بقطاع المرافق، منذ عام 2014 حتى الأن، مشيرا إلى أنه نعمل على وصول مياة الشرب الأمنة للمواطنين، إضافة إلى تطوير شبكات الصرف الصحي.

وقال عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أأن مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها والجاري العمل بها بلغت نحو 1920 مشروعًا، أسهمت في تحسين خدمات مياه الشرب، مشيراً إلى أن هذه المشروعات رفعت نسبة تغطية مياه الشرب من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإٍسكان، أنه تم تنفيذ نحو 5100 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي، بجانب مشروعي محطتي معالجة المحسمة وبحر البقر، ومشروعات الإحلال والتجديد والوصلات المنزلية، بإجمالي تكلفة تصل إلى نحو 726 مليار جنيه.

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال

"أكاديمية الأزهر العالمية" تنظم زيارة للأئمة والدعاة الوافدين إلى دار الإفتاء

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم زيارة للأئمة والدعاة الوافدين إلى دار الإفتاء المصرية.. صور

الطائرة

كيفية الصلاة في الطائرة ووسائل المواصلات.. اعرف الطريقة الصحيحة

المقبرة

دفن الرجال مع النساء في نفس المقبرة.. اعرف الحكمة من المنع

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

ماذا يحدث لجسمك عند تناول رقائق البطاطس يوميًا؟ مخاطر صادمة

مشروب شباب الجامعة.. اعرف فوائد الماتشا للصحة

فوائد غير متوقعة عند استخدام زيت الأرجان للشعر.. يعالج 7 مشاكل خطيرة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

