متحدث الإسكان يكشف عن الجهود بملف مياه الشرب والصرف الصحي

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث بأسم وزارة الإسكان، أن هناك طفرة غير مسبوقة حدثت بقطاع المرافق، منذ عام 2014 حتى الأن، مشيرا إلى أنه نعمل على وصول مياة الشرب الأمنة للمواطنين، إضافة إلى تطوير شبكات الصرف الصحي.

وقال عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أأن مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها والجاري العمل بها بلغت نحو 1920 مشروعًا، أسهمت في تحسين خدمات مياه الشرب، مشيراً إلى أن هذه المشروعات رفعت نسبة تغطية مياه الشرب من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإٍسكان، أنه تم تنفيذ نحو 5100 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي، بجانب مشروعي محطتي معالجة المحسمة وبحر البقر، ومشروعات الإحلال والتجديد والوصلات المنزلية، بإجمالي تكلفة تصل إلى نحو 726 مليار جنيه.