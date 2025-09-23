يتغير لونه.. الصور الرسمية الأولى لهاتف iQOO 15 القوي

كشفت شركة iQOO، العلامة التجارية الموجهة للأداء الفائق من vivo، رسميًا عن الصور الأولى لهاتفها الرائد المنتظر iQOO 15، والذي يستعد لدخول ساحة المنافسة بقوة.

وبعد سلسلة من التسريبات ومقاطع الفيديو غير الرسمية، جاء التأكيد الرسمي من الشركة عبر حساباتها على منصة Weibo، ليس فقط ليكشف عن تصميم جريء، بل ليؤكد أيضًا على ميزة فريدة ستجعل الجهاز يبرز بين منافسيه: ظهر يتغير لونه بشكل ديناميكي.

تصميم "Lingyun".. حينما يتغير اللون مع كل زاوية

أظهرت الصور الرسمية الأولى النسخة الأكثر تميزًا من الهاتف، والتي ستحمل في الصين اسم إصدار "Lingyun".

تستخدم هذه النسخة تقنية متقدمة تسمح للغطاء الخلفي بالتحول بشكل دراماتيكي وسريع بين اللون الرمادي الأنيق وتدرجات اللون الوردي والأحمر التي تظهر وتختفي مع تغير زاوية النظر والإضاءة.

هذا التأثير، المقترن بشريط إضاءة RGB يحيط بوحدة الكاميرا، يمنح الهاتف مظهرًا حيويًا وفريدًا يهدف إلى جذب فئة الشباب ومحبي الألعاب.

وإلى جانب النسخة متغيرة اللون، أكدت الصور الرسمية الأخرى تخلي iQOO عن التصميم السابق، وتبني وحدة كاميرا مربعة الشكل (Squircle) تضم ثلاث عدسات، في تصميم يجمع بين الحداثة والقوة.

قوة مطلقة تستعد لمواجهة الكبار

لم يقتصر الإعلان على التصميم فقط، بل رافقته تأكيدات لمواصفات داخلية تضع iQOO 15 في مصاف أقوى الهواتف الرائدة. من المؤكد أن الهاتف سيكون من أوائل الأجهزة في العالم التي تعمل بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Elite Gen 5، مما يعد بأداء رسومي وجلسات لعب غير مسبوقة.

وتشير التسريبات الموثوقة إلى أن هذه القوة ستكون مدعومة ببطارية عملاقة قد تتراوح سعتها بين 7,000 و 8,000 مللي أمبير، مع دعم للشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 100 واط.

أما الشاشة، فستكون من نوع AMOLED بدقة 2K من تصنيع سامسونج، مما يضمن تجربة بصرية فائقة الوضوح والسلاسة.

بهذه المواصفات القوية والتصميم المبتكر متغير اللون، لا تستهدف iQOO مجرد تقديم هاتف جديد، بل تسعى إلى إرسال رسالة واضحة بأنها قادمة للمنافسة بقوة على قمة سوق الهواتف الذكية الموجهة للأداء الفائق، وتقديم بديل حقيقي لعمالقة السوق التقليديين.