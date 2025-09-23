حماية المعلم.. مناشدة عاجلة من نشأت الديهي لوزير التربية والتعليم

وجه الإعلامي نشأت الديهي، مناشدة إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بعد واقعة اعتداء طالب على معلم في أحد المدارس، حيث نشر المعلم استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" عبر قناة "TeN" مساء الثلاثاء، "نطلب من وزير التربية والتعليم حماية المعلم حضرتك بتقول المعلم أولا، وحضرتك أنجزت على الأرض ما لم ينجزه الآخرون ولكن محتاجين إجراء حاسم يتسم بالصرامة ويتوافق مع القانون والعملية التربوية".



وتساءل "أين التربية في اللي عمله في معلمه وضربه أمام المدرسين ومديرة المدرسة، أنا لا اعرف المعلم ولكن استغاثته كارثية، يا جماعة فيه حاجة غلط في المجتمع الموضوع مش هرميه على وزير التربية والتعليم فقط، ولكن أسرة الطالب تحتاج إلى تربية ومديرة المدرسة تحتاج أن تكون شخصية قوية ازاي تسمح لمدرس يُضرب أمام زملائه".