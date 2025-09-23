قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب: على أعضاء الناتو إسقاط الطائرات الروسية التي تدخل أراضيهم

القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن على حلف شمال الأطلسي (الناتو) إسقاط الطائرات الروسية التي تدخل مجاله الجوي.

وجاءت دعوة ترامب، التي قد تؤدي في حال تنفيذها إلى تصعيد حاد، بعد سلسلة من الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة في أوروبا الشرقية، أبرزها تسلل طائرات روسية مسيرة إلى بولندا، حيث أسقطت مقاتلات الناتو بعضها.

وتنفي روسيا انتهاكها للمجال الجوي لدول الناتو، لكن أوروبا تعتقد أن هذا استفزاز متعمد من موسكو يهدف إلى اختبار حدودها.

أعرب ترامب مؤخرًا عن خيبة أمل متزايدة تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي رفض إنهاء الحرب في أوكرانيا رغم جهود الوساطة التي بذلها. وهدد بفرض عقوبات قاسية على روسيا، لكنه اشترط ذلك بتوقف جميع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن شراء النفط والغاز من موسكو، وهو هدف لا يزال بعيد المنال حتى الآن.

