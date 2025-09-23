أمير قطر في لقاء مع ترامب: نعول عليك لوضع حد للحرب في غزة

أكد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ضرورة التحرك العاجل لوقف الحرب الجارية في قطاع غزة، مشددًا على الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها السكان هناك.

وقال الأمير تميم خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "الوضع في غزة سيئ جدًا، ونعوّل عليكم للعب دور فاعل في إنهاء هذه الحرب. نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة المدنيين ووقف معاناتهم".

وقبل قليل أجرى ترامب، محادثة، مساء اليوم، مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك في إطار جهوده لطرح خطة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال ترامب أمام وسائل الإعلام قبل بدء الاجتماع: "هذا اجتماع بالغ الأهمية. نريد إنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الرهائن". وأضاف: "سنبحث وقف الحرب وربما ننهيها الآن".

وأكد ترامب أن الاجتماع هو "الأهم الذي أعقده اليوم"، مضيفًا أن "الحرب في غزة ما كان من المفترض أن تحصل، وسنضع لها حدًا".

وفي تصريحات لافتة، قال ترامب إن الجهود الأمريكية نجحت حتى الآن في "إطلاق سراح غالبية الرهائن المحتجزين في غزة"، مؤكدًا السعي حاليا لاستعادة "20 رهينة و38 جثة لا تزال محتجزة داخل القطاع".