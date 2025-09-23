محافظ كفر الشيخ: تسليم 1450 عقد تقنين خلال عام

قال اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إن ملفي التقنين والتصالح في مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يحظيان بأولوية كبيرة ضمن خطة الحوكمة وتطبيق القانون.

وأضاف أن المحافظة تعمل على فرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، من خلال تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لإنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين الجادين في ملف التقنين، مشيراً إلى أنه جرى تسليم 1450 عقد تقنين حتى الآن.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المحافظة حققت تقدمًا ملموسًا في ملف التصالح على مخالفات البناء، مضيفا أنه بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 117 ألف و 287 طلبًا بنسبة إنجاز تجاوزت 98%.

وأشار إلى أن الإجراءات شملت تسليم نماذج 7 و8 للمواطنين وتسهيل تقديم الطلبات عبر 15 مركزًا تكنولوجيًا وسيارة متنقلة للقرى، فضلًا عن إطلاق تطبيق "تصالح" على الهواتف وخدمة إلكترونية عبر بوابة خدمات المحليات، بما يساهم في التيسير على المواطنين قبل انتهاء المهلة القانونية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة لتيسير الإجراءات عبر تدريب الكوادر وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني والتنبيه على استكمال المستندات، بالإضافة إلى تنفيذ حملات إعلامية للتوعية بمخاطر التأخير وتطبيق القانون بكل حزم على غير المتقدمين.