أحمد موسى: إسبانيا تحقق رسميا في جرائم إسرائيل بغزة وتفتح الباب للمحاكمة الدولية
ترامب يبحث مع قادة عرب خطة شاملة لوقف الحرب في غزة وانسحاب إسرائيلي مشروط
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تطارد مدير مدرسة متحر.ش في شبين القناطر
بمشاركة مدبولي| ترامب يلتقي رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.. صور
أمير قطر في لقاء مع ترامب: نعول عليك لوضع حد للحرب في غزة
تكريم أنغام على مسرح رويال ألبرت فى لندن .. صور
الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب | هل البنادول يسبب التوحد
الدفاع الروسية: استهداف البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني في مقاطعة سومي
رابطة الأندية تؤجل قرارا رسميا بسبب مباراة الأهلي والزمالك
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
برلمان

معتز محمود: كلمة مصر في الأمم المتحدة تعكس موقف القاهرة الثابت تجاه فلسطين وحل الدولتين

النائب معتز محمد محمود
النائب معتز محمد محمود
حسن رضوان

أكد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جسدت الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأوضح محمود، في تصريح صحفي له اليوم أن الاعتراف التاريخي الذي أعلنته دول أوروبية كبرى على رأسها فرنسا وبريطانيا، إلى جانب اعتماد الجمعية العامة لإعلان نيويورك، بدولة فلسطين المستقلة يمثل نقطة تحول هامة تعكس أهمية إرادة الشعوب وانتصارها للحق على محاولات فرض الأمر الواقع وطمس الحقوق.

وأشار نائب الصعيد، إلى أن كلمة مدبولي تناولت بوضوح الأبعاد الإنسانية للأزمة الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته، وهو ما يُعد جريمة تطهير عرقي، مؤكداً أن الموقف المصري المتماسك يعكس التزام القاهرة بالثوابت العربية والإسلامية وانحيازها لحقوق الفلسطينيين المشروعة، وصفعة على وجه الاحتلال.

واختتم المهندس معتز محمود حديثه أن، استضافة مصر المرتقبة لمؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار تُعد خطوة عملية لدعم الفلسطينيين على أرضهم وتخفيف آثار العدوان، مشدداً على أن هذه المبادرة تؤكد الدور المحوري لمصر في الدفع نحو عملية سياسية حقيقية، تعتمد على حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وأفق زمني محدد، لضمان تحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

