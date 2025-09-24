أحمد موسى: الرئيس الإندونيسي يرفض التطبيع قبل قيام الدولة الفلسطينية | فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الفترة الحالية تشهد أسوأ حالة انقسام في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحسب ما قاله الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، معلقًا: "الكلام ده حقيقي، وأغلب العالم ضد أمريكا وإسرائيل".

وتابع موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ظل يتحدث عن نفسه وإنجازاته وما فعله لأمريكا خلال فترة حكمه، ولم يتطرق إلى غزة إلا لدقائق قليلة من أصل 55 دقيقة هي مدة كلمته.

ولفت الإعلامي إلى أن كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت من أقوى الكلمات عن غزة، حيث عرض صورًا لنساء يطلبن المساعدات وأطفال يعانون من البتر، وهاجم إسرائيل بشدة.

وأضاف أن كلمة الرئيس الإندونيسي كانت مهمة منذ الأمس وحتى اليوم، موضحًا أن أهميتها تكمن في ظل الضغط الأمريكي المتواصل على جاكرتا – باعتبارها أكبر دولة إسلامية – لاستقبال الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل، إلا أن الرئيس الإندونيسي أكد أنه لا تطبيع مع تل أبيب قبل قيام دولة فلسطينية.