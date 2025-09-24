قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة نارية من مجموعة السبع: لا مكان لإيران خارج رقابة الوكالة الدولية
الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام
ماكرون في الأمم المتحدة.. قصيدة درويش تمهد لاعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين
عادات صباحية بسيطة تعزّز صحة الأمعاء.. هتحل كل مشاكل الهضم | تعرف عليها
مجموعة السبع: المعاناة في غزة لا تُحتمل.. ولا دور لحماس بعد الحرب
زيلينسكي: بوتين يخشى نتائج لقائي.. وأوكرانيا ترفض مبدأ الأرض مقابل السلام
بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»
حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض
أحمد الشرع: تقسيم سوريا كارثة تهدّد تركيا والعراق
أيقونة الاستعراضات .. وفاة مرفت زعزع بعد إصابتها بجلطة في المخ
أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد
فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها
رمضان السيد: حرس الحدود كان الأقرب للفوز على الأهلي و«ريبيرو» خلّص على عبد القادر

محمد سمير

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعاني من الجانب البدني الضعيف في المباريات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم "دوري نايل".


وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فريق الأهلي قدم أداء أقل من المتوقع فنياً في مباراة حرس الحدود ببطولة الدوري الممتاز على الرغم من الفوز بثلاثية مقابل هدفين ".

وأشار إلى أن فريق حرس الحدود كان الأخطر على مرمى مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي وكان الأقرب للفوز واقتناص الثلاث نقاط.

وأوضح أن أحمد عبد القادر يستحق الحصول على فرصة أكبر مع النادي الأهلي في المباريات المقبلة وكان له دور في مباراة حرس الحدود على عكس المغربي أشرف بن شرقي الذي يفتقد مستواه الفني المعروف عنه منذ التعاقد معه في الأهلي.

وشدد على أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق لفريق الأهلي أحد الأسباب الرئيسية في تراجع مستوى أحمد عبد القادر وتجميده داخل فريق الأهلي.

الأهلي رمضان السيد الدوري الممتاز حرس الحدود ريبيرو أشرف بن شرقي

أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء
فوائد الكركديه الصحية
انغام
طرد السموم
ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد