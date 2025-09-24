قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف وحشي إسرائيلي على غزة
العلاقة الزوجية .. الإفتاء: لا ينبغي للزوج طلب زوجته في 3 أوقات
هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟
مجدي عبدالغني: كنت أفضل من الخطيب أحيانًا.. ولم أعترض على الجوائز
في افتتاح أكاديمية الرقص الشرقي.. «دينا» ترد على الانتقادات |خاص
أحمد شوبير يهاجم لاعبي الأهلي: «النادي وفرلكم كل شيء.. أصلحوا من أنفسكم»
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
26 أكتوبر.. موعد عقد أول امتحانات شهرية بالمدارس في العام الدراسي الجديد
بعيدًا عن الأضواء .. نجل الفنانة «دينا»: أحب الطبخ وأفكر أتعلم الرقص في أكاديمية ماما |خاص
كيفية استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025
«ميدو»: الأفضل للأهلي حاليًا إعارة «زيزو» حتى يستعيد مستواه
رئيس الحكومة المغربية: غزة تستحق مساعدات عاجلة دون قيد أو شرط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مؤشر «إس آند بي 500» يُنهي سلسلة مكاسب بعد تصريحات لـ«باول» وشكوك بشأن الذكاء الاصطناعي

وكاله
وكاله
وكالة

أنهى مؤشر إس آند بي 500 سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام لينخفض خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، 23 سبتمبر عند الإغلاق، وذلك بعد أن أثارت الشكوك حول استدامة الاتجاه الصعودي لأسهم الذكاء الاصطناعي قلق المستثمرين، إلى جانب تلميحات من رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول إلى أن الأسهم "مبالغ في تقييمها".

وانخفض مؤشر إس آند بي بنحو 0.6%. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 1%، كما هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 89 نقطة، أو بنحو 0.2%.

وانخفضت أسهم شكة إنفيديا بنسبة 2% بعد يوم من إعلان شركة صناعة الرقائق عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار في شركة أوبن إيه آي، مما عزز أسهمها وسوق الأسهم ككل. وأعاد بعض المستثمرين النظر في الصفقة بين العميل والمورد نظراً لتشابهها مع أحداث فقاعة "دوت كوم".

 وأثار المستثمرون تساؤلات حول مدى توفر الطاقة الكافية لدعم خطط النمو لشركتي الذكاء الاصطناعي الرائدتين.

وانخفض سهم أوراكل، الذي ارتفع بأكثر من 50% في ثلاثة أشهر بفضل توقعات متفائلة بمبيعات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 4% خلال الجلسة.

وقال رئيس أبحاث التكنولوجيا في D.A. Davidson، جيل لوريا: "في حين كان رد الفعل الأولي على استثمار إنفيديا في أوبن إيه آي إيجابياً، أدرك المستثمرون سريعاً أن إنفيديا قد تكون الخيار الوحيد لأوبن إيه آي للحصول على رأس المال الذي تحتاجه في الوقت الحالي، أي مستثمر الملاذ الأخير".

وأضاف لوريا: "لقد تجاوزت أوبن إيه آي حدودها بتقديم التزامات تفوق إمكانياتها بكثير، وربما كانت إنفيديا المستثمر الوحيد المستعد للمساعدة".

أيضاً أثار رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، مخاوف بشأن تقييم الأسهم يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن "أسعار الأسهم مرتفعة نسبياً". كما ذكر باول أن مسار خفض معدلات الفائدة ليس واضحاً، وأن الوضع "يمثل تحدياً".

مع ذلك، تمكن مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة من الوصول إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الجلسة، وحافظ على مكاسبه، مستفيداً من حماسة خفض معدلات الفائدة من الاحتياطي الفدرالي الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي - يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تُعطي مؤشرات على مسار السياسة النقدية لبقية العام.

ويراقب المستثمرون أيضاً تزايد احتمالية إغلاق الحكومة الأميركية قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر، بعد أن رفض مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي مقترحات الجمهوريين والديمقراطيين لتمويل الحكومة الفدرالية مؤقتاً على الأقل. يوم الثلاثاء، ألغى ترامب اجتماعاً كان مقرراً هذا الأسبوع مع كبار الديمقراطيين في الكونغرس، قائلاً إنه "لا يمكن لأي اجتماع (مع الديمقراطيين) أن يكون مثمراً".

هبوط المؤشرات الأميركية في ختام التعاملات

انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي بنحو 88.76 نقطة أو بنسبة 0.19% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء إلى 46292.78 نقطة.

هبوط المؤشرات الأميركية في ختام التعاملات الاحتياطي الفدرالي وانخفض سهم أوراكل الذكاء الاصطناعي الرائدتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

ترشيحاتنا

شوبير

تعليمات خاصة لإمام عاشور.. ومنع مؤقت من استخدام الهاتف

خالد الغندور

قلت من بدري .. خالد الغندور ينتقد مدرب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

الزمالك

«بيبو»: الجونة أهدر العديد من الفرص أمام الزمالك وكان الأقرب للفوز

بالصور

تجعلها طازجة لفترة أطول.. طرق ذكية لحفظ النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة |تعرف عليها

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

يحمي اللثة ويقلل خطر فقدان الأسنان.. فوائد غير متوقعة لاتباع النظام الغذائي المتوسطي على صحة الفم

العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم

لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل

وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل

التهاب المفاصل الروماتويدي .. أبرز الأعراض غير المتوقعة ومضاعفاته الخطيرة

أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد