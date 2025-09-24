مؤشر «إس آند بي 500» يُنهي سلسلة مكاسب بعد تصريحات لـ«باول» وشكوك بشأن الذكاء الاصطناعي

أنهى مؤشر إس آند بي 500 سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام لينخفض خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، 23 سبتمبر عند الإغلاق، وذلك بعد أن أثارت الشكوك حول استدامة الاتجاه الصعودي لأسهم الذكاء الاصطناعي قلق المستثمرين، إلى جانب تلميحات من رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول إلى أن الأسهم "مبالغ في تقييمها".

وانخفض مؤشر إس آند بي بنحو 0.6%. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 1%، كما هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 89 نقطة، أو بنحو 0.2%.

وانخفضت أسهم شكة إنفيديا بنسبة 2% بعد يوم من إعلان شركة صناعة الرقائق عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار في شركة أوبن إيه آي، مما عزز أسهمها وسوق الأسهم ككل. وأعاد بعض المستثمرين النظر في الصفقة بين العميل والمورد نظراً لتشابهها مع أحداث فقاعة "دوت كوم".

وأثار المستثمرون تساؤلات حول مدى توفر الطاقة الكافية لدعم خطط النمو لشركتي الذكاء الاصطناعي الرائدتين.

سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء سعر الجنيه الذهب الآن في مصر آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

وانخفض سهم أوراكل، الذي ارتفع بأكثر من 50% في ثلاثة أشهر بفضل توقعات متفائلة بمبيعات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 4% خلال الجلسة.

وقال رئيس أبحاث التكنولوجيا في D.A. Davidson، جيل لوريا: "في حين كان رد الفعل الأولي على استثمار إنفيديا في أوبن إيه آي إيجابياً، أدرك المستثمرون سريعاً أن إنفيديا قد تكون الخيار الوحيد لأوبن إيه آي للحصول على رأس المال الذي تحتاجه في الوقت الحالي، أي مستثمر الملاذ الأخير".

وأضاف لوريا: "لقد تجاوزت أوبن إيه آي حدودها بتقديم التزامات تفوق إمكانياتها بكثير، وربما كانت إنفيديا المستثمر الوحيد المستعد للمساعدة".

أيضاً أثار رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، مخاوف بشأن تقييم الأسهم يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن "أسعار الأسهم مرتفعة نسبياً". كما ذكر باول أن مسار خفض معدلات الفائدة ليس واضحاً، وأن الوضع "يمثل تحدياً".

مع ذلك، تمكن مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة من الوصول إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الجلسة، وحافظ على مكاسبه، مستفيداً من حماسة خفض معدلات الفائدة من الاحتياطي الفدرالي الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي - يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تُعطي مؤشرات على مسار السياسة النقدية لبقية العام.

ويراقب المستثمرون أيضاً تزايد احتمالية إغلاق الحكومة الأميركية قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر، بعد أن رفض مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي مقترحات الجمهوريين والديمقراطيين لتمويل الحكومة الفدرالية مؤقتاً على الأقل. يوم الثلاثاء، ألغى ترامب اجتماعاً كان مقرراً هذا الأسبوع مع كبار الديمقراطيين في الكونغرس، قائلاً إنه "لا يمكن لأي اجتماع (مع الديمقراطيين) أن يكون مثمراً".

هبوط المؤشرات الأميركية في ختام التعاملات

انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي بنحو 88.76 نقطة أو بنسبة 0.19% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء إلى 46292.78 نقطة.