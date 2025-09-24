رئيس كوريا الجنوبية يطلب دعم الأمم المتحدة لمبادرته للحوار في شبه الجزيرة الكورية

أكد الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونج"، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية يرتبطان ارتباطًا مباشرًا بالسلام والأمن العالميين، وطلب دعم الأمم المتحدة في تجاوز الصراع والمواجهة نحو الحوار والتعاون .



وطالب الرئيس الكوري -وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) - الأمم المتحدة بتقديم الدعم لرؤية كوريا الجنوبية لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية من خلال الحوار.



وعُقد الاجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن قدم الرئيس الكوري الجنوبي مبادرة حوار تتمحور حول "التبادل" و "التطبيع" و"نزع السلاح النووي" لإنهاء المواجهة وفتح عهد جديد من السلام في شبه الجزيرة الكورية.



وذكرت "يونهاب" أن رئيس كوريا الجنوبية أعرب خلال المحادثات عن دعمه لأجندة جوتيريش لإصلاح الأمم المتحدة، وتعهد بأن تقوم كوريا الجنوبية بدورها لمساعدة المنظمة على النمو لتصبح هيئة أكثر فعالية وكفاءة.



وأضاف أن كوريا الجنوبية، التي تحولت من دولة متلقية للمساعدات إلى دولة مانحة بدعم من الأمم المتحدة، ستضطلع بدور أكبر في مواجهة التحديات العالمية.



بدوره، أشار جوتيريش إلى أن كوريا الجنوبية تقدم مساهمات مهمة، ووصفها بأنها "شريك موثوق" في المساعدات الإنسانية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، وفي الاستجابة لقضايا رئيسية مثل غزة وأوكرانيا.



وأشاد الأمين العام بسياسة إدارة الرئيس الكوري الجنوبي تجاه كوريا الشمالية، واصفًا إياها بـ"النهج الحكيم"، وتعهد بتقديم دعم فعال من الأمم المتحدة، ومواصلة تعزيز التعاون مع سول.