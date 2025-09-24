قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص
نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية.. واستسلام بعض القادة للإرهـ اب لا يلزم إسرائيل
النائب محمد أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي
سيراميكا يهزم مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الدوري المصري
القومي للسينما يطلق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر
أسامة كبير: الهجوم الحوثي على إيلات كشف فشلا عسكريا واستخباراتيا إسرائيليا
بعد الهجوم على إيلات.. نتنياهو يتوعد الحوثيين بضربة موجعة
بيشوح بإيده.. تفاصيل ما حدث بين الرئيس الفرنسي وترامب بسبب غزة.. فيديو
صلاة الجماعة في طوابق متعددة لا تجوز إلا بشروط.. عطية لاشين يكشفها
عصام كامل: جاهزية مصرية للتعامل مع سيناريوهات دفع الفلسطينيين نحونا
عماد الدين حسين: الالتزام القومي المصري تجاه فلسطين ثابت لا يتغير
البنك الأهلي ووادي دجلة حبايب في الدوري المصري
بالصور

إم جي تكشف عن شاحنة البيك أب الجديدة MGU9 لمنافسة هايلكس ورينجر

MGU9
MGU9
كريم عاطف

كشفت شركة إم جي عن إطلاق شاحنة بيك أب جديدة كليا تحمل اسم MGU9 في أستراليا، على أن يتم تسويقها لاحقا في أسواق عالمية أخرى، وجاءت هذه الخطوة بهدف منافسة طرازات راسخة مثل تويوتا هايلكس وفورد رينجر.

تعتمد الشاحنة على نفس منصة الطراز الصيني LDV Terron 9 المعروف أيضا باسم ماكسوس، لكنها حصلت على تعديلات خاصة لإبراز هوية إم جي، حيث تميزت بواجهة أمامية أعيد تصميمها بالكامل مع شبكة أكبر مزودة بلمسات كرومية وصدام جديد يمنحها حضورا أقوى، بينما جاء شعار إم جي بارزا في المنتصف. وفي الخلف، زودت بباب صندوق خلفي كهربائي يتضمن درجا قابلا للطي يمكن استخدامه للوصول إلى الصندوق أو كمنصة جلوس مع حوامل أكواب.

من الداخل، ركزت إم جي على الفخامة، إذ حصلت المقصورة على ناقل حركة بتصميم مستوحى من الطائرات، إلى جانب شاشتين قياس 12.3 بوصة، وفي الفئات الأعلى تجهيزا، تتوفر مزايا مثل مقاعد أمامية بخاصية التدفئة والتبريد والتدليك، مقاعد خلفية مدفأة، نظام صوتي JBL مكون من 8 سماعات، فتحة سقف بانورامية، وجلود فاخرة، كما تأتي الشاحنة بميزة Smart Hatch التي توسع مساحة التحميل عبر فتحة وسطية قابلة للطي وزجاج خلفي يفتح للأسفل.

ميكانيكيا، تعتمد MGU9 على محرك تيربو ديزل سعة 2.5 لتر من إنتاج سايك يولد 215 حصانا و520 نيوتن.متر من العزم، مقترنا بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات من ZF مع نظام دفع رباعي من BorgWarner يضم علبة تحويل للسرعات المنخفضة، مع إمكانية إضافة دفرنشات إلكترونية قافلة على المحورين، وتبلغ قدرتها على السحب 3,500 كجم، في حين تتراوح الحمولة بين 770 و870 كجم.

وتعتمد الشاحنة على قاعدة سلمية قوية مع تعليق خلفي متعدد الوصلات بدل النوابض التقليدية، ما يمنحها توازنا بين قوة التحمل وراحة الركوب.

أما الأبعاد الخارجية للشاحنة، فتأتي بطول 5,500 ملم وعرض 2,265 ملم وارتفاع 1,874 ملم مع قاعدة عجلات 3,300 ملم، ما يجعلها أطول من فورد رينجر بـ130 ملم.

تبدأ أسعار MGU9 في أستراليا من 52,990 دولارا أستراليا أى بما يعادل مليون و 700 الف جنيه لفئة Explore، وتصل إلى 60,990 دولارا أستراليا اي ما يقارب 2 مليون جنيه لفئة Explore Pro.

شركة إم جي إم جي MGU9 شاحنة بيك أب بيك أب تويوتا هايلكس فورد رينجر

