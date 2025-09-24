حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، على قائمة تضم 25 لاعبًا استعدادًا لمعسكر شهر أكتوبر المقبل، الذي يخوض خلاله الفراعنة مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

واعتمد حسام حسن على القوام الأساسي الذي شارك في معسكر سبتمبر الماضي، مع إجراء تغييرات طفيفة لا تتجاوز ثلاثة أو أربعة أسماء وفقًا للحالة الفنية والبدنية للاعبين الذين شاركوا في لقائي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى المغرب يوم 6 أكتوبر على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، استعدادًا لمواجهة جيبوتي يوم 8 من الشهر نفسه ضمن الجولة التاسعة من التصفيات.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطتين فقط لحسم بطاقة التأهل إلى المونديال، إذ يتصدر مجموعته برصيد 20 نقطة بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو قبل جولتين من ختام المشوار.

وفي إطار دعم استعدادات المنتخب، قررت رابطة الأندية المحترفة بالتنسيق مع الجهاز الفني تعديل مواعيد بعض مباريات الدوري، حيث تقرر إقامة لقاء الأهلي وكهرباء الإسماعيلية يوم 4 أكتوبر بدلًا من 5 أكتوبر، فيما تم تأجيل مباراة إنبي وزد إلى يوم 5 أكتوبر بدلًا من 4 أكتوبر.

ويهدف هذا التعديل إلى إنهاء مباريات الأندية الكبرى مبكرًا، بما يتيح انضمام لاعبيها الدوليين سريعًا إلى معسكر المنتخب، خاصة بعد قرار الاتحاد الأفريقي بتقديم موعد مباراة مصر أمام جيبوتي لتقام يوم 8 أكتوبر بدلًا من 10 أكتوبر.