وصول المتهم بالتعدي على تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور لحضور جلسة الاستئناف

وصل قبل قليل المتهم ص. ك، 79 عامًا، إلى محكمة إيتاي البارود الابتدائية، والمنعقدة بداخلها محكمة جنايات مستأنف دمنهور، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك لنظر جلسة الاستئناف المقدم من دفاعه على الحكم بالسجن المؤبد، لاتهامه بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور.

وكانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، قررت في جلستها الماضية بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، تأجيل نظر الاستئناف لجلسة اليوم الأربعاء لتكليف النيابة ودفاع المتهم بضم أوراق التحقيقات التي تتم مع متهمة أخرى بنيابة أمن الدولة العليا، بناء على طلب دفاع المتهم.

واستمعت المحكمة في جلستها الماضية لكبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بطنطا، ومناقشة من فريق الدفاع عن المجني عليه وعن المتهم.

وتعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي، حين أحالت النيابة العامة بوسط دمنهور المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض الطفل ياسين. م. ع، 5 سنوات، داخل المدرسة، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات وسط دمنهور.



وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت في أولى درجات المحاكمة حكمًا سابقًا بالسجن المؤبد على المتهم، قبل أن يتم استئناف القضية، حيث تنظرها المحكمة اليوم لمتابعة إجراءات المحاكمة.