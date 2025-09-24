حبس المتهم بالتعدى على مدرس بالضرب وتمزيق ملابسه

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس الطالب المتهم بالتعدى على مدرس بالضرب المبرح أثناء اليوم الدراسى.

كما قررت مديرية التربية والتعليم فصل الطالب عاما دراسيا كاملا.

ووجه محمد رجب بالغ، أحد معلمي مدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بقرية شبرا شهاب التابعة لإدارة القناطر الخيرية التعليمية بالقليوبية، استغاثة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بعد تعرضه لاعتداء من طالب داخل المدرسة في أثناء تأدية عمله، وامتداد الاعتداء لاحقًا إلى مديرة المدرسة من قبل أسرة الطالب.

وقال المعلم في استغاثته عبر مواقع التواصل: “أثناء تأديتي الحصة الثالثة داخل فناء المدرسة، أمام طلاب الصف 5/2، اعتدى عليّ الطالب إسلام فوزي رشاد بشكل مباشر، حيث مزّق ملابسي أمام زملائي المدرسين ومديرة المدرسة”، مضيفًا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل حضر أهل الطالب إلى المدرسة بعد الواقعة، واعتدوا على مديرة المدرسة.