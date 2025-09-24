كاف: بيراميدز منح أفريقيا ليلة مجد عالمية بقيادة ماييلي أمام الأهلي السعودي

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي، الضوء على إنجاز نادي بيراميدز، بعد تتويجه بلقب كأس القارات الثلاث إثر فوزه المستحق على الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

وأكد "كاف" في تقريره، أن ثلاثية المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي منحت بيراميدز أول ألقابه العالمية، وكتبت تاريخًا جديدًا للنادي المصري الذي واصل تألقه بعد تتويجه مؤخرًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً مميزًا أمام منافس قوي مدعوم بجماهير غفيرة، لكنه نجح في حسم اللحظات الحاسمة لصالحه.

وأضاف التقرير: "أظهر بيراميدز بطل أفريقيا الوجه المشرق لكرة القدم الأفريقية على مستوى الأندية، وأكد جاهزيته للمشاركة في بطولة كأس التحدي المقررة في ديسمبر المقبل، بينما أثبت ماييلي قيمته الكبيرة بعد تسجيله هاتريك تاريخي أبقى بيراميدز على الطريق نحو كأس الإنتركونتيننتال".

وبهذا الإنجاز أصبح بيراميدز ثاني نادٍ مصري يحقق لقب كأس القارات الثلاث، بعد الأهلي الذي فاز بالنسخة الأولى على حساب العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في القاهرة، كما حافظت الأندية الأفريقية على تفوقها للمرة الثانية تواليًا أمام نظيراتها الآسيوية في هذه البطولة العالمية.