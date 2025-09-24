قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
كاف: بيراميدز منح أفريقيا ليلة مجد عالمية بقيادة ماييلي أمام الأهلي السعودي

ماييلي
ماييلي
إسراء أشرف

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي، الضوء على إنجاز نادي بيراميدز، بعد تتويجه بلقب كأس القارات الثلاث إثر فوزه المستحق على الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

وأكد "كاف" في تقريره، أن ثلاثية المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي منحت بيراميدز أول ألقابه العالمية، وكتبت تاريخًا جديدًا للنادي المصري الذي واصل تألقه بعد تتويجه مؤخرًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً مميزًا أمام منافس قوي مدعوم بجماهير غفيرة، لكنه نجح في حسم اللحظات الحاسمة لصالحه.

وأضاف التقرير: "أظهر بيراميدز بطل أفريقيا الوجه المشرق لكرة القدم الأفريقية على مستوى الأندية، وأكد جاهزيته للمشاركة في بطولة كأس التحدي المقررة في ديسمبر المقبل، بينما أثبت ماييلي قيمته الكبيرة بعد تسجيله هاتريك تاريخي أبقى بيراميدز على الطريق نحو كأس الإنتركونتيننتال".

وبهذا الإنجاز أصبح بيراميدز ثاني نادٍ مصري يحقق لقب كأس القارات الثلاث، بعد الأهلي الذي فاز بالنسخة الأولى على حساب العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في القاهرة، كما حافظت الأندية الأفريقية على تفوقها للمرة الثانية تواليًا أمام نظيراتها الآسيوية في هذه البطولة العالمية.

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

