خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي فوز الأهلي علي حرس الحدود 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.:بغض النظر ان الأهلي كسب امبارح والزمالك تعادل والأهلي قرب من القمة ، بس الاهلي عامل رقم كارثي الموسم ده.

و تابع :الاهلي لعب 10 ماتشات دخل فيه 14 هدف بمعدل تقريبا هدف ونص في كل مباراة !!!

و أضاف:احنا لسه في بداية الموسم ولسه الدوري طويل ولسه فيه بطولات كتيرة مبدأتش أساسا زي دوري الأبطال وكأس مصر وكأس السوبر وكأس الرابطة.

و استكمل: الأهلي لو استمر بالمستوى ده هيعمل رقم قياسي سلبي في عدد الأهداف اللي بتدخل مرماه في موسم واحد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع بينما يتوقف رصيد حرس الحدود عند 8 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري.