وزيرة التنمية المحلية تشدد على سرعة تسليم المدفن الصحي والمعدات للشركة المسئولة

​شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، على ضرورة سرعة تسليم المدفن الصحي والمعدات اللازمة لشركة "زهرة جنوب سيناء"، المسؤولة عن تشغيل مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحي بوادي الخناصير في شرم الشيخ.

يأتي ذلك خلال جولة تفقدية قامت بها الوزيرة للمصنع، الذي أُنشئ بمنحة من الاتحاد الأوروبي.

​ووجهت الوزيرة رئيس مدينة شرم الشيخ ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بضرورة التنسيق لتسليم أرض المدفن والمعدات المطلوبة للشركة خلال أسبوع، مؤكدةً على أهمية البدء في تشغيل المدفن الصحي الذي تبلغ مساحته 10 أفدنة.

كما شددت على ضرورة قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالمتابعة الأسبوعية والمرور الدوري على المصنع لضمان سير العمل وفقًا للمعايير البيئية.

​وشددت الوزيرة أيضًا على ضرورة قيام المصنع بتعلية السور الموجود ليتوافق مع المواصفات البيئية المطلوبة. يذكر أن محافظة جنوب سيناء كانت قد تعاقدت مع شركة "زهرة جنوب سيناء" لإدارة وتشغيل المصنع والمدفن، وتم دعم المحافظة بمعدات من قبل

، ولكن لم يتم تشغيله حتى الآن.