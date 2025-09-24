بعد رفض طلبه.. برشلونة ينتظر قرارا بالعودة لخوض مبارياته على كامب نو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، رفض طلبه للحصول على تصريح للعودة إلى كامب نو لخوض مباراة الأحد في الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد، إذ سلط مجلس المدينة الضوء على مشاكل تتعلق بالسلامة والأمن في الملعب المُجدد.

كان برشلونة يأمل في العودة إلى كامب نو بسعة مُخفضة تبلغ 27 ألف متفرج، لكنه لم يحصل على التصاريح اللازمة من مجلس مدينة برشلونة.

وبدلاً من ذلك، سيستضيف برشلونة المباراة على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مونتجويك، حيث لعب خلال موسمي 2023-2024 و2024-2025، حيث تأخرت أعمال التجديد في كامب نو تسعة أشهر عن موعدها المحدد.

وقال سيباستيا ماساجي، رئيس الحماية المدنية، في اجتماع لمجلس المدينة: "لقد رصدنا جوانب مختلفة تحتاج إلى إصلاح، ولها تأثير على سلامة وأمن الملعب".

واضطر برشلونة لبدء مشواره في الدوري الإسباني على أرضه في ملعب يوهان كرويف في مجمعه التدريبي الخاص، حيث حضر 6000 مشجع فقط مباراته ضد فالنسيا في 14 سبتمبر، بعد أن ترك حفل بوست مالون ملعب لويس كومبانيس في حالة سيئة.

وقال برشلونة في بيان: "يعمل النادي حاليًا على التعديلات الجديدة التي عرضها المجلس اليوم".

ويوم الجمعة الماضي، أعلن النادي الكتالوني أيضًا أن مباراته في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان في 1 أكتوبر ستقام أيضًا على ملعب لويس كومبانيس.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني، بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر، لكنه لعب مباراة أقل.