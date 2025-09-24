بعد غياب 30 عاما.. عودة نوتنجهام إلى الدوري الأوروبي بمواجهة ريال بيتيس

يعود نوتنجهام فورست إلى المنافسات الأوروبية بعد غياب دام ثلاثة عقود، برحلة إلى إسبانيا لمواجهة ريال بيتيس في افتتاح مبارياته بالدوري الأوروبي يوم الأربعاء.

ووصل فريق الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، النسخة السابقة لبطولة الدرجة الثانية الحالية، في موسم 1995-1996، ولم يُشارك في أي مباراة حتى الآن.

ولا يزال فورست يبحث عن فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد أنجي بوستيكوجلو بعد خسارتين وتعادل واحد منذ تولي المدرب السابق لتوتنهام المسؤولية خلفًا لنونو إسبيريتو سانتو.

وأُقيل بوستيكوجلو من تدريب توتنهام في يونيو على الرغم من فوزه بالدوري الأوروبي، محققًا أول لقب لتوتنهام منذ 17 عامًا، بعد موسم عانى فيه الفريق من أسوأ موسم له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ احتل المركز السابع عشر.

ويشارك فورست في الدوري الأوروبي بدلًا من كريستال بالاس، الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي والذي هبط من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في قضية معقدة تتعلق بامتلاك مالكي أندية متعددة حصصًا، وسيلعب كريستال بالاس في دوري المؤتمرات، وهو دوري الدرجة الثالثة.

ومن بين مباريات الأربعاء الأخرى، يفتتح روما مشواره بمواجهة نيس، ويستضيف فرايبورج، نظيره بازل السويسري، ويحل فينورد ضيفًا على براجا، ويلتقي سيلتيك مع النجم الأحمر في بلجراد.

المباريات التسع المتبقية مقررة يوم الخميس.

يستخدم الدوري الأوروبي نظام الدوري المكون من 36 فريقًا نفسه المُستخدم في دوري أبطال أوروبا. تلعب الفرق ثمانية منافسين مختلفين خلال مرحلة الدوري، ويتم تصنيفها في جدول ترتيب واحد.