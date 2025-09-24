بعد تشكيك والد يامال.. فليك: ديمبلي استحق الكرة الذهبية

أكد هانز فليك مدرب برشلونة، أن عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، استحقّ التتويج بجائزة الكرة الذهبية 2025.

وقال فليك في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه على منصة "إكس": "ديمبيلي استحق الكرة الذهبية، إنها جائزة يتم منحها بالتصويت، وأي شيء يمكن أن يحدث”.

وكان منير نصراوي، والد لامين يامال، نجم نادي برشلونة، شكك في أحقية تتويج عثمان ديمبلي بجائزة الكرة الذهبية.

وقال والد يامال: “لامين هو أفضل لاعب في العالم بلا منازع، بفارق كبير”.

وأضاف: “ليس لأنه ابني، بل لأنه أفضل لاعب في العالم. لا أعتقد أن له منافسين”.

وحل لامين يامال في المركز الثاني، ثم فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان ثالث، وجاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الرابع.

ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر تتويجاً بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 8 نقاط، وهو رقم يصعب على أي لاعب آخر الوصول إليه أو حتى الاقتراب منه.