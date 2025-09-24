خليل هملو: قوات الاحتلال تواصل تضييق الخناق على قرى ريف القنيطرة

تحدث خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية، عن تطورات الأوضاع في بلدة صيدا بالقنيطرة، قائلا: "اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بلدة صيدا الواقعة في القطاع الجنوبي من محافظة القنيطرة، حيث داهمت ست عربات عسكرية إسرائيلية مداخل البلدة من الجهات الشمالية والشرقية والجنوبية، في محاولة لقطع التواصل مع القرى المحيطة".

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ووفق ما أفاد به شهود عيان من سكان البلدة، قامت القوات بتفتيش المنازل وتحطيم بعض الممتلكات دون تنفيذ أي اعتقالات. وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات المتكررة التي تستهدف القرى المتاخمة للشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل".

وأوضح مراسلنا أن سكان البلدة يعتبرون هذه الاقتحامات وسيلة ضغط متعمدة لإجبارهم على ترك أراضيهم ومنازلهم، خصوصاً أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية الواقعة في الجهة الغربية والجنوبية الغربية من صيدا تخضع لسيطرة الاحتلال.

وواصل: "وأكد شهود عيان من بلدة كودنة في القطاع الأوسط أن القوات الإسرائيلية عززت وجودها خلال الأيام الماضية بآليات هندسية، وأقدمت على إغلاق طرق ووضع حواجز ثابتة بين التلال، مما أدى إلى صعوبات كبيرة في تنقل المواطنين بين قراهم ومزارعهم، حيث يضطر بعضهم إلى قطع مسافات تصل إلى 15 كيلومتر للوصول إلى أماكن لا تبعد سابقاً سوى كيلومترات قليلة".

وذكر، أن هذه التضييقات المستمرة على الأرض تتزامن مع جو سياسي حساس، تحاول فيه القيادة السورية التوصل إلى تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي للعودة إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر الماضي، غير أن التصعيد الميداني الإسرائيلي يوحي برغبة في فرض وقائع جديدة على الأرض عبر الحواجز والنقاط العسكرية، ورغم ذلك، يظهر أهالي القرى السورية المحاذية للجولان المحتل تصميماً على البقاء وعدم الاستسلام لسياسات التهجير القسري.

وفي سياق متصل، أشار هملو إلى أن سكان محافظة القنيطرة، الذين دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، يأملون في التوصل إلى اتفاق لوقف هذه الانتهاكات، لكنهم يبدون في الوقت ذاته تحفظاً واضحاً تجاه الطرح الإسرائيلي القائم على مبدأ "سلام مقابل السلام".

وأكد أن أبناء القنيطرة سواء داخل المحافظة أو في المخيمات المنتشرة في ريف دمشق والمحافظات الأخرى، ما زالوا يتطلعون إلى تسوية شاملة تؤمن لهم العودة إلى قراهم في الجولان السوري المحتل، مع إدراكهم للواقع السياسي والعسكري الراهن في سوريا.