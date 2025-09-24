قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: ما طرحه الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية أساس هام يمكن البناء عليه
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري
كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة البيئة تشدد على سرعة تسليم المحافظة المدفن الصحى والمعدات لشركة زهرة جنوب سيناء لتشغيله خلال أسبوع

حنان توفيق

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة توجيهاتها للسيد رئيس مدينة شرم الشيخ والاستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بالتنسيق بينهما لتسريع إجراءات تسليم أرض المدفن الخاص بمصنع تدوير المخلفات والمعدات المطلوبة لشركة زهرة جنوب سيناء الموكلة بتشغيل مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحى بوادى الخناصير بمدينة شرم الشيخ، على أن بقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بعمل جدول زمنى  يتضمن كافة الإجراءات التى يقوم بها المصنع، فور تسليم المحافظة المدفن والمعدات للشركة .

وشددت د. منال عوض على ضرورة قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالمتابعة الاسبوعية والمرور الدورى على المصنع لتفقد الاعمال وضمان سير العمل بمنظومة المخلفات داخل المصنع على أكمل وجه والتأكد من تطبيق المعايير البيئية داخله، لافتةٌ إلى ضرورة قيام المصنع بتعلية السور الموجود ليكون مطابق للمواصفات والمعايير البيئية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى أجرتها الدكتورة منال عوض صباح اليوم داخل مصنع  تدوير المخلفات المقام على طريق  شرم الشيخ دهب بوادى الخناصير ، بمنحة من الإتحاد الأوروبى، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و رؤساء مدن شرم الشيخ ودهب ، وقد أطلعت الوزيرة خلال الجولة على المخطط العام لنظام تشغيل المصنع من خلال استشارى المشروع .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن محافظة جنوب سيناء قامت بالتعاقد مع شركة زهرة جنوب سيناء لإدارة وتشغيل المصنع وتشغيل المدفن الصحي ، الذى تبلغ مساحته حوالى 10 أفدنة ،و تم إنشاؤه من خلال مشروعات البنية التحتية التي تمت من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وكانت وزارة البيئة قد قامت بدعم المحافظة بعدد (1) لودر مجنزر، وعدد (2) سيارة قلاب 20 متر مكعب لتشغيل المدفن الصحي الذى لم يتم تشغيله حتى الأن، مشددةً على سرعة تسليم المعدات الخاصة بتشغيل المدفن الصحي لشركة زهرة جنوب سيناء للبدء فى أعمال تشغيله خلال الاسبوع القادم .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

