بالصور

وصفة جديدة.. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
المحشي المشكل

يعد المحشي المشكل من أشهى الأطباق التي يحبها الجميع، فهو يتمتع بمذاق شهي ومميز.. لذا ابتكر خبراء الطهى نكهات مختلفة لتقديمه مثل إضافة النعناع أو اللحمة المفرومة ومؤخرا ظهرت الكينوا.

نعرض لكم طريقة عمل المحشي المشكل من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري.

مقادير المحشي المشكل

½ كيلو باذنجان أبيض

½ كيلو باذنجان أسود

½ كيلو كوسة

½ كيلو لحمة مفرومة بدون دهون

2 كوب كينوا مشكل

4 ملعقة كبيرة صلصة

2 حزمة بقدونس

2 حزمة كزبرة

1 حزمة شبت

½ كيلو طماطم مبشورة

3 بصل مفروم

بهارات لحمة

شطة مجففة متكسرة

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح

فلفل اسود

2 لتر شوربة دجاج
½ لتر عصير طماطم
بهارات لحمة
 

المحشي المشكل


طريقة عمل المحشي المشكل

ضعي بصل المفروم  مع الملح والفلفل الأسود في بولة وأضيفي عليها الطماطم المبشورة والصلصة والخضرة المفرومة.

أضيفي عليها كينوا مشكلة ولحمة مفرومة وبهارات لحمة وقلبى كل المكونات للحصول على خلطة المحشي المطلوبة.

احشي الخضار بالخلطة ثم يوضع في حلة كبيرة واسكبي عليها خلطة مكونة من الشوربة مع عصير الطماطم  وبهارات اللحمة، والملح والفلفل الاسود

اتركى المحشي المشكل على النار حتى تمام النضج ويقدم ساخنا.

