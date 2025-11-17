قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل
وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب
عمرو أديب: أنا المذيع المتطرف وبقولك الغي الانتخابات
موتوا بغيظكم.. حسام حسن يرد على منتقدي منتخب مصر
كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
واقعة مثيرة.. رئيس حي شرق شبرا الخيمة ينقل مكتبه لـ ترابيزة في الشارع
قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية
متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إبراهيما ديباتي من جايس السويدي
هكشفهم بالأسماء.. أحمد حسن: لاعبون رفضوا الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب
هل يرحل كهربا عن القادسية الكويتي استجابة لطلب الجماهير برحيل المحترفين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوطنية للانتخابات: نتحقق من مقاطع خروقات الانتخابات على السوشيال ميديا

مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
هاني حسين

تحدثت الإعلامية لميس الحديدي أثناء مداخلة هاتفية مع المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،قائلة: إذا كان تجاوز السقف الدعائي للانتخابات غير مؤثر جوهريًا في العملية الانتخابية، ليه نسيب هذا البند في القانون؟ ما نشيله.ليعلق بنداري قائلاً: كما قلت، إن سقف الدعاية الانتخابية يتم رصده، ولو تزايد يتم توجيه المرشح ومطالبته بتبيان من أين أتى ولماذا. ومع ذلك، هذا لن يؤثر في سلامة العملية الانتخابية.


وقاطعته الحديدي متسائلة: هل نبهتم أيًا من الأحزاب؟ أم أنكم ترون أنه لا يوجد من تجاوز السقف الانتخابي؟ليرد بشكل قاطع: بالطبع نبهنا أحزابًا، وحدث ذلك بالفعل، وحتى يخرج بيان الغد مبكرًا ستُتخذ الإجراءات. وهناك تقرير يوضح كافة الخروقات بشأن الصمت الانتخابي الذي يؤثر على إرادة الناخبين، لأن الغاية من الصمت الانتخابي هي إتاحة حرية الاختيار للناخب بين المرشحين.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: الصمت الانتخابي عنصر هام، وهو الفيصل في معيار النزاهة. فأي خرق للصمت الانتخابي يؤثر على العملية الانتخابية بشكل جوهري، لأنه يؤثر على إرادة الناخبين.


وحول ما إذا كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ستبحث فقط الثمانية والثمانين تظلمًا التي وصلت إليها أم ستقوم أيضًا برصد مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بنداري: "المتابعة عندنا ممتدة على كافة المواقع ولا تقتصر على التظلمات الواردة فقط. وهناك لجنة مسؤولة عن مراجعة الحصر العددي لكل اللجان الفرعية ومطابقتها بمحاضر اللجان العامة، ثم مطابقتها مع النظام الإلكتروني داخل الهيئة. وإذا ظهر أي خطأ في الرصد داخل بعض اللجان يتم عرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب، حتى لو لم يتم تقديم تظلم."


وعن مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ترصد الخروقات، قال بنداري: نعتبرها قرينة، ويتم التعامل معها ضمن عملية المتابعة والتحقق.

الوطنية للانتخابات الانتخابات اخبار التوك شو مصر انتخابات النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

سلق البيض

تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟

الهام شاهين

كرانيش وقصير.. إلهام شاهين تثير الجدل في عرض "شكوى رقم 713317"

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

بالصور

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

الكشك المصري
الكشك المصري
الكشك المصري

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

تعرف على سعر ام جى 5 موديل 2020 بسوق المستعمل

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد