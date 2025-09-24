قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رغم تجاوز خسائرها نص رأس المال .. استمرار نشاط شركة شيني وخطة لتطويرها

علياء فوزى

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدي شركة وزارة قطاع الأعمال العام، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

وقالت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، إن العمومية قررت استمرار "شيني" رغم تجاوز خسائرها نصف رأس المال المصدر، مع سرعة تنفيذ خطة الإصلاح للتخلص من الخسائر والتحويل إلى الربحية.

تقلص الخسائر

يشار أن العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني،  حققت خسائر بلغت 99.22 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل خسائر بقيمة 104.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 112.2 مليون جنيه، مقابل 284.22 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وقف الخسائر

وفي أكتوبر الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، على استمرار نشاطها مع البدء في تنفيذ خطة إصلاح مسارها للتخلص من الخسائر وتحويلها إلى الربحية.

وأكدت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني، أن مجلس الإدارة لديه خطة لوقف خسائر الشركة والنهوض بها.


أسهم شيني

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني" مسجلة في البورصة المصرية، وتملك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نسبة 57.3% من أسهمها، وشركة مصر للتأمين 7.2%، وبعض البنوك نسبة 0.5%، والأفراد نسبة 35%.

