سمير عمر يعلن مهام جديدة لـ6 قيادات إعلامية في قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة

قرر الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إعادة تحديد المهام الإدارية والتحريرية داخل القنوات التابعة لقطاع الأخبار ، وذلك، في إطار عمليات التطوير المؤسسي الشامل داخل قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة الأستاذ طارق نور.

وجاءت إعادة تحديد المهام الإدارية والتحريرية داخل القنوات التابعة لقطاع الأخبار على النحو التالي :

أولا : يتولى الزميل د. ياسر ثابت مهام مساعد رئيس قطاع الأخبار للاستشارات التحريرية ومتابعة أداء منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ومتابعة عمليات التقييم الشامل للعاملين بالقطاع في جوانبها الفنية والإدارية والتحريرية.

ثانيا : يتولى الزميل شادي جمال منصب نائب رئيس قناة القاهرة الإخبارية.

ثالثا : يتولى الزميل علاء فهيم "Head of News Inputs" بقناة القاهرة الإخبارية.

رابعا : يتولى الزميل ريمون قلته منصب "Head of News Outputs" بقناة القاهرة الإخبارية.

خامسا : يتولى الزميل شادي شاش منصب رئيس قناة إكسترا نيوز .

سادسا : يتولى الزميل حاتم الجهمي منصب مدير الأخبار بقناة إكسترا نيوز.

وأكد سمير عمر، على تواصل عمليات التقييم الشاملة داخل قنوات القطاع خلال الشهور الثلاثة المقبلة بهدف الوصول إلى أفضل صيغة إدارية تحقق الكفاءة المطلوبة في تسيير شئون العمل الإخباري على النحو المأمول.