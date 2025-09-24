تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت

انتهى الشوط الأول من مواجهة سيراميكا ومودرن سبورت بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

أحداث الشوط الأول

جاءت الأفضلية في معظم فترات النصف الأول لصالح سيراميكا، حيث أهدر فخري لاكاي وأحمد بلحاج فرصًا محققة للتسجيل، فيما اعتمد مودرن سبورت على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة محدودة عن طريق أرنولد إيبا ومحمود ممدوح.



وشهدت الدقيقة 39 إلغاء هدف لصالح سيراميكا بعد رجوع الحكم إلى تقنية الفيديو، حيث تبيّن وجود لمسة يد على أحمد بلحاج داخل منطقة الجزاء قبل تسجيل إسلام عيسى للكرة.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل سيراميكا اللقاء بقيادة مدربه علي ماهر وهو في المركز الثامن برصيد 10 نقاط من 6 مباريات (3 انتصارات وتعادل وهزيمتين)، بينما يحتل مودرن سبورت المركز الخامس بـ11 نقطة من 7 مباريات، بعد أن حقق 3 انتصارات وتعادلين وخسر في مباراتين، وسجل لاعبوه 10 أهداف مقابل 9 في مرماهم.

تشكيل الفريقين

سيراميكا:

محمد بسام – حسين السيد، رجب نبيل، سعد سمير، محمد عادل – عمرو السولية، أحمد بلحاج، إسلام عيسى، أيمن موكا، صديق إيجولا – فخري لاكاي.

مودرن سبورت:

محمد أبو جبل – محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي – أحمد يوسف، محمد مسعد، علي زعزع، غنام محمد – محمود ممدوح، أرنولد إيبا.