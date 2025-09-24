قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص
نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية.. واستسلام بعض القادة للإرهـ اب لا يلزم إسرائيل
النائب محمد أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي
سيراميكا يهزم مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الدوري المصري
القومي للسينما يطلق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر
أسامة كبير: الهجوم الحوثي على إيلات كشف فشلا عسكريا واستخباراتيا إسرائيليا
بعد الهجوم على إيلات.. نتنياهو يتوعد الحوثيين بضربة موجعة
بيشوح بإيده.. تفاصيل ما حدث بين الرئيس الفرنسي وترامب بسبب غزة.. فيديو
صلاة الجماعة في طوابق متعددة لا تجوز إلا بشروط.. عطية لاشين يكشفها
عصام كامل: جاهزية مصرية للتعامل مع سيناريوهات دفع الفلسطينيين نحونا
عماد الدين حسين: الالتزام القومي المصري تجاه فلسطين ثابت لا يتغير
البنك الأهلي ووادي دجلة حبايب في الدوري المصري
أحمد صبور يكشف الفرص الاستثمارية بالقطاع العقاري في مصر بـ سيتي سكيب

جانب من المعرض
جانب من المعرض
ولاء عبد الكريم

شهدت فعاليات معرض سيتي سكيب 2025 انعقاد جلسة نقاشية بارزة بعنوان "اكتشف فرص الاستثمار العقاري في مصر: الأسعار، والوجهات، والمنتجات العقارية"، بمشاركة المهندس أحمد صبور المطور العقارى.

وناقشت الجلسة ملامح السوق العقاري المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مؤكدة أن القطاع يظل أحد أهم محركات النمو ووجهة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

العقار المصري ملاذ استثماري

وأكد المهندس أحمد صبور أن العقار المصري يظل الملاذ الاستثماري الأكثر أماناً، مشيراً إلى أن الطلب الحقيقي على السكن لا يزال مرتفعاً وسيظل قائماً.

وأضاف أن مفهوم "شقة العمر" لم يعد ثابتاً كما كان من قبل، بل أصبح السكن يتطور بشكل مستمر وفقاً لاحتياجات الأسر من حيث العدد أو الوضع الاجتماعي.

وأوضح أن السوق يشهد تطوراً ملحوظاً في تنوع المنتجات العقارية لتلبية مختلف الشرائح، بما يضمن استدامة الطلب ويدعم التوجه نحو خلق مجتمعات متكاملة.

وكشف صبور أن اليوم الأول من معرض سيتي سكيب شهد توافداً كبيراً، مشيراً إلى أن مبيعات تصدير العقار سجلت نحو 1.6 مليار دولار هذا العام بدعم من زيادة إقبال العملاء الأجانب.

وأضاف أن منطقة البحر الأحمر تمثل فرصة هائلة للتطوير العقاري لم تُستغل بعد بالشكل الكافي.

وأوضح صبور أن هناك تطورا في استراتيجيات البيع بشكل متواصل بما يتناسب مع تطور السوق، مؤكداً أن التحالف مع مطورين آخرين بات جزءاً رئيسياً من النموذج الاستثماري، حيث تم تنفيذ ثلاثة مشروعات جديدة خلال العام الماضي عبر شراكات مع مطورين محليين.

من جانبه، أكد المهندس هشام مهران رئيس إحدى شركات الاتصالات أن القطاع العقاري المصري يشهد تحولاً نوعياً من العقار النمطي إلى العقار الذكي، موضحاً أن التكنولوجيا الرقمية لم تعد مجرد عنصر مساعد، بل أصبحت قلب التجربة العقارية الحديثة. 

وأشار إلى أن إدماج تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة، رفع مستوى جودة الحياة، ودعم رؤية مصر في بناء مدن ذكية ومستدامة.

وأضاف مهران أن تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) تمثل نقطة تحول جوهرية في مستقبل القطاع العقاري، حيث ستسهم في تحسين البنية التحتية، تسريع عمليات التنفيذ، وتطوير خدمات البيع والإدارة العقارية، ما يخلق تجربة أكثر تكاملاً وابتكاراً للمطورين والعملاء على حد سواء.

كما سلطت الجلسة الضوء على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم التوسع العمراني، وخلق فرص استثمارية في قطاعات متعددة مثل التعليم، الصحة، والسياحة، بما يعزز من تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

جدير بالذكر أن معرض سيتي سكيب مصر 2025 ينطلق اليوم الموافق 24 سبتمبر ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة، حيث يجتمع أبرز المطورين العقاريين لعرض أحدث مشروعاتهم.

وتشهد نسخة هذا العام إطلاق جناح دولي جديد بمشاركة مطورين عالميين، ما يعزز من مكانة سيتي سكيب كحدث إقليمي ودولي رائد.

