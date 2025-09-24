قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي
إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص
نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية.. واستسلام بعض القادة للإرهـ اب لا يلزم إسرائيل
النائب محمد أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي
سيراميكا يهزم مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الدوري المصري
القومي للسينما يطلق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر
أسامة كبير: الهجوم الحوثي على إيلات كشف فشلا عسكريا واستخباراتيا إسرائيليا
بعد الهجوم على إيلات.. نتنياهو يتوعد الحوثيين بضربة موجعة
بيشوح بإيده.. تفاصيل ما حدث بين الرئيس الفرنسي وترامب بسبب غزة.. فيديو
صلاة الجماعة في طوابق متعددة لا تجوز إلا بشروط.. عطية لاشين يكشفها
عصام كامل: جاهزية مصرية للتعامل مع سيناريوهات دفع الفلسطينيين نحونا
عماد الدين حسين: الالتزام القومي المصري تجاه فلسطين ثابت لا يتغير
بالصور

أسباب غير متوقعة لتضخم الكبد.. تعرف عليها

تضخم الكبد
تضخم الكبد

يعد تضخم الكبد من المشكلات الصحية التى يتوقف فيها العلاج بشكل كبير على نوعية السبب وراء الإصابة به.

وفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك فإن الالتهاب ، استجابة للعدوى أو السموم الكثيرة في الكبد،
الدهون هو السبب الأكثر شيوعا لتضخم الكبد.

الكبد

إذا كان الكبد يخزن الكثير منها
الدم ، وكانت الأوعية التي تمر عبر الكبد متضخمة أو مسدودة
النمو ، سواء كان خبيثًا أو حميدًا.

 

أسباب تضخم الكبد 


تشمل الأسباب الكامنة وراء الإصابة بتصخم الكبد ما يلي:

التهاب الكبد المرتبط بالكحول ، وهو التهاب الكبد الناتج عن الإفراط في شرب الكحول.

التهاب الكبد السام ، غالبًا بسبب جرعة زائدة من الدواء
التهاب الكبد الفيروسي بسبب الإصابة بفيروس التهاب الكبد A أو B أو C
مرض الكبد الدهني، بسبب الكحول أو متلازمة التمثيل الغذائي
داء وحيدات النوى، وهو عدوى فيروسية شائعة.

الكبد

أسباب تضخم الكبد 


تشمل الأسباب الأقل شيوعًا لتضخم الكبد التالى

الاضطرابات الوراثية

داء ترسب الأصبغة الدموية
مرض ويلسون
مرض غوشيه
داء النشوانيات خفيف السلسلة النشوانية
مرض تخزين الجليكوجين
مرض نيمان-بيك
داء الكريات المنجلية


آفات الكبد

أكياس الكبد
أورام الكبد الحميدة مثل الورم الدموي أو الورم الغدي
سرطان الكبد
السرطانات الجهازية

سرطان الدم
الورم اللمفاوي

التهاب الكبد (أ)


أمراض القناة الصفراوية وتضييقاتها

التهاب القناة الصفراوية الأولي
التهاب القناة الصفراوية المصلب الأولي
 

اعتلال الكبد الاحتقاني وأمراض القلب

قصور القلب الاحتقاني بسبب الضغط الخلفي من القلب


التهاب غلاف القلب
متلازمة بود كياري.

