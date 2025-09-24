بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: مصر والأردن تقومان بتدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية

أكد السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن دعوة ترامب لقادة الدول العربية والإسلامية للاجتماع تعتبر استجابة لرسائل قمة الدوحة لبحث الحرب على غزة.



وقال ماجد عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" هناك اعتراف دولي شبه كامل بالدولة الفلسطينية ".



وتابع ماجد عبد الفتاح :" لابد ان تكون الولايات المتحدة جزء من الحل النهائي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ".



وأكمل ماجد عبد الفتاح :" إعلان نيويورك تم التصويت عليه في الأمم المتحدة وتضمن خريطة طريق تفصيلية لكيفية تنفيذ حل الدولتين ".

ولفت ماجد عبد الفتاح :" في مصر والأردن تم البدء فعليا في تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية"، مضيفا:" بدانا في التباحث حول تشكيل قوة استقرار مؤقتة في قطاع غزة ".



وتابع ماجد عبد الفتاح :" لاستكمال عملية حفظ السلام في غزة وتواجد قوة عسكرية لفرض الاستقرار في غزة نحتاج إلى مجلس الامن وبالتالي نحتاج إلى الولايات المتحدة ".

وأكمل ماجد عبد الفتاح :" أي قوة حفظ سلام ستدخل غزة لن تدخل إلا بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية ".