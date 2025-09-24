قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط يشيد بدعم قبرص لفلسطين ويدعو لاستثمار رئاستها للاتحاد الأوروبي
مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق
تفاصيل وفاة سمير الطنطاوي لاعب تنس الطاولة البارالمبية خلال المباراة
شلبي يفجر مفاجآت عن قرار الخطيب بعدم الترشح وكواليس قديمة في الأهلي
أحمد فتحي: أحلم بتدريب الأهلي.. والقمة تحسمها الأعصاب الهادئة
ظهور السحب المنخفضة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في جميع المحافظات
وفقا لآخر تحديث.. تعرف على سعر العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس
إسبانيا تتحرك عسكريًا .. سفينة حربية لمرافقة "أسطول الصمود" إلى غزة بعد الهجوم
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودون المنطقة للهاوية
إهانة سياسية أم رسالة رمزية؟ .. ترامب يحذف صورة بايدن من جدار الشرف ويستبدلها بقلم | صور
من الأسرة المعالة إلى مهجورة العائل.. الفئات المستحقة لصرف تكافل 2025
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
بالصور

9 فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
رنا عصمت

البطاطا الحلوة تضيف لمسة مميزة ومبهجة لأي طبق، وتتميز بلونها البرتقالي المائل إلى الأصفر، وهذا اللون دليل على احتوائها على  مضادات الاكسدة قوية تُعرف بالكاروتينات، ومن أبرزها البيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A ليساعد الخلايا على مقاومة التلف اليومي.

القيمة الغذائية للبطاطا الحلوة:

-مصدر غني بالبوتاسيوم وفيتامين A.

-تحتوي على بعض فيتامينات مجموعة B.

-غنية بالألياف الغذائية.

-منخفضة السعرات الحرارية؛ إذ يحتوي نصف حبة بطاطا حلوة كبيرة على حوالي 81 سعرة حرارية فقط.

تعرف على فوائد البطاطا الحلوة..

1. غنية بالعناصر الغذائية:توي على فيتامينات مثلC، وB6، وم

1-تقوي جهاز المناعة لمحاربة الأمراض والفيروسات. تحمي العين من الإصابة بالأمراض.

2- تنظّم ضربات القلب، وتقي الأوعية الدموية والشرايين من التصلب.

3-تقوي الأسنان والعظام وبالتالي تقي من الإصابة بهشاشة العظام مع التقدّم في السن.

4- تُسهم في زيادة نسبة الكولاجين في الدم.

5- تسرّع عملية التئام الجروح. تخلص الجسم من السموم. تنظم عملية إنتاج الخلايا الحمراء والخلايا البيضاء في الجسم، وبالتالي تلافي الإصابة بالأمراض المستعصية.

6- تحدّ من التوتر وتساعد على الاسترخاء بفضل وجود كميات كبيرة من الكالسيوم فيها.

7- تؤثر ظهور علامات الشيخوخة بسبب وجود مضادات الأكسدة.

8- تساعد في خسارة الوزن؛ لأنّ كميّة الماء والألياف الموجودة فيها تبقيها في المعدة فترةً أطول، الأمر الذي يقلّل الشعور بالجوع.

9- مضادة للالتهابات والفطريات.


 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا البطاطا فوائد البطاطا

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

دار الإفتاء

أحكام ميراث التوائم الملتصقة حال تقسيم التركة.. دارالإفتاء تكشف عنها

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع إنشاء فرع دمياط الجديدة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع إنشاء فرع دمياط الجديدة على مساحة 140 فدانا

غزة

عمرو الورداني: نور النبي باقٍ والأمة ستظل متمسكة بالحياة رغم الحصار والعدوان

بالصور

مروحة تبريد المحرك.. أسباب تلفها وكيفية صيانتها

مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

سحب دراسة علمية عن خل التفاح وإنقاص الوزن.. وتحذير خاص للصحفيين

خل التفاح
خل التفاح
خل التفاح

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

