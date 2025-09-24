9 فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

البطاطا الحلوة تضيف لمسة مميزة ومبهجة لأي طبق، وتتميز بلونها البرتقالي المائل إلى الأصفر، وهذا اللون دليل على احتوائها على مضادات الاكسدة قوية تُعرف بالكاروتينات، ومن أبرزها البيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A ليساعد الخلايا على مقاومة التلف اليومي.

القيمة الغذائية للبطاطا الحلوة:

-مصدر غني بالبوتاسيوم وفيتامين A.

-تحتوي على بعض فيتامينات مجموعة B.

-غنية بالألياف الغذائية.

-منخفضة السعرات الحرارية؛ إذ يحتوي نصف حبة بطاطا حلوة كبيرة على حوالي 81 سعرة حرارية فقط.

تعرف على فوائد البطاطا الحلوة..

1-تقوي جهاز المناعة لمحاربة الأمراض والفيروسات. تحمي العين من الإصابة بالأمراض.

2- تنظّم ضربات القلب، وتقي الأوعية الدموية والشرايين من التصلب.

3-تقوي الأسنان والعظام وبالتالي تقي من الإصابة بهشاشة العظام مع التقدّم في السن.

4- تُسهم في زيادة نسبة الكولاجين في الدم.

5- تسرّع عملية التئام الجروح. تخلص الجسم من السموم. تنظم عملية إنتاج الخلايا الحمراء والخلايا البيضاء في الجسم، وبالتالي تلافي الإصابة بالأمراض المستعصية.

6- تحدّ من التوتر وتساعد على الاسترخاء بفضل وجود كميات كبيرة من الكالسيوم فيها.

7- تؤثر ظهور علامات الشيخوخة بسبب وجود مضادات الأكسدة.

8- تساعد في خسارة الوزن؛ لأنّ كميّة الماء والألياف الموجودة فيها تبقيها في المعدة فترةً أطول، الأمر الذي يقلّل الشعور بالجوع.

9- مضادة للالتهابات والفطريات.



