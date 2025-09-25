3 سيدات و4رجال.. تفاصيل التحقيق مع أعضاء شبكة العجوزة



أجرت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة مع قواد وأعضاء شبكة دعارة تم الكشف عن نشاطها المشبوه داخل نادي صحي بمنطقة العجوزة.

وحرزت النيابة الهواتف المحمولة للمتهمين لبيان ما بها من محادثات بينهم وبين عملاءهم كما قررت حبسهم 4 أيام علة على ذمة التحقيقات.

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، على أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» لقيامه بإدارة نادٍ صحي دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف النادي المشار إليه، إذ جرى ضبط المتهم وبصحبته 3 سيدات «لإحداهن معلومات جنائية»، إضافة إلى 3 أشخاص أحدهم منتحل صفة أنثى، بمواجهتهم، أقروا جميعًا بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.