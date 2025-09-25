قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز اقتصادي جديد.. مصر تعزز حضورها التجاري عالميًا بصادرات تتجاوز 45 مليار دولار
أنت اللي خسران.. أشرف قاسم يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب أحمد الشناوي
بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
تفاصيل جديدة في اتهام ابن أحمد رزق بضرب نجل رجل أعمال
ميلوني في الأمم المتحدة.. هجوم على إسرائيل وتأكيد دعم حل الدولتين بشروط
شوقي غريب: تصرف ياسر إبراهيم غير مقبول ومفيش لاعب في الأهلي يستحق
حكم الخطأ في قراءة السور بعد الفاتحة.. هل يؤثر على صحة الصلاة؟
وزارة العمل: 60 فرصة عمل للفتيات بشركتين في القطاع الخاص
ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها
سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنت اللي خسران.. أشرف قاسم يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب أحمد الشناوي

حسام حسن
حسام حسن
يمنى عبد الظاهر

وجه أشرف قاسم نجم نادي الزمالك السابق، رسائل إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بسبب استبعاده الدائم لأحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، من قائمة المنتخب.


وقال أشرف قاسم، خلال حواره لبرنامج «يا مساء الأنوار»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: «اختيارتك كلها مفروض لاسم مصر، والخلافات الشخصية بتبقى على جنب مينفعش تحطها قدامك لأن في الأول والأخر إنت اللي خسران كفريق».

وأضاف: «عندنا دلوقتي مشكلة كبيرة في حراسة المرمى في مصر، لما يكون عندنا واحد عنده تفوق على نفسه في حالته لازم ينضم للمنتخب، ولو في خلافات أنساها خالص».

وتابع: «ما إنت، كان عندك خلافات مع محمد صلاح، والحمدالله اتحلت». 

الزمالك حسام حسن الشناوي بيراميدز قائمة المنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

أرشيفية

ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين جرّاء انفجار طائرة مسيرة في مدينة إيلات

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

البنك المركزى

تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

نجاح سعودي جديد.. المملكة توقع مع الصين 42 اتفاقية بـ1.74 مليار دولار

نجاح سعودي جديد.. المملكة توقع مع الصين 42 اتفاقية بـ1.74 مليار دولار

أرشيفية

لعنة الأعياد اليهوديةتستمر.. هجوم الحوثيين على إسرائيل يفتح جراح 6 و7 أكتوبر

وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني

وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يؤكدان على تعزيز التعاون في جميع المجالات

بالصور

أنغام بفستان هاند ميد في حفلها بلندن

انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن

مروحة تبريد المحرك.. أسباب تلفها وكيفية صيانتها

مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد