أنت اللي خسران.. أشرف قاسم يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب أحمد الشناوي

وجه أشرف قاسم نجم نادي الزمالك السابق، رسائل إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بسبب استبعاده الدائم لأحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، من قائمة المنتخب.



وقال أشرف قاسم، خلال حواره لبرنامج «يا مساء الأنوار»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: «اختيارتك كلها مفروض لاسم مصر، والخلافات الشخصية بتبقى على جنب مينفعش تحطها قدامك لأن في الأول والأخر إنت اللي خسران كفريق».

وأضاف: «عندنا دلوقتي مشكلة كبيرة في حراسة المرمى في مصر، لما يكون عندنا واحد عنده تفوق على نفسه في حالته لازم ينضم للمنتخب، ولو في خلافات أنساها خالص».

وتابع: «ما إنت، كان عندك خلافات مع محمد صلاح، والحمدالله اتحلت».