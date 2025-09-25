برشلونة ضيفا ثقيلا على ريال أوفييدو في الدوري الإسباني .. الليلة

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ريال أوفييدو، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.

وتنطلق مباراة برشلونة وأفييدو في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب كارلوس تارتيري.

برشلونة ضد أوفييدو

ويستهدف فريق برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، تحقيق الفوز في مباراة اليوم وتقليص الفارق مع ريال مدريد متصدر الترتيب إلى نقطتين فقط.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، متأخرًا بخمس نقاط عن ريال مدريد.

ويواصل النجم الشاب لامين يامال الغياب عن برشلونة في لقاء الليلة، بسبب الإصابة.

في المقابل، يتسلح أوفييدو الذي يلعب في صفوفه المصري هيثم حسن، بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرنا.

ويوجد أوفييدو في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط.