قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرض خطير ينتشر في جنوب شرق فرنسا
أولى جلسات المتهمين بالتعدى على محامية بالمقطم .. بعد قليل
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
تفاصيل التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية
أنفجار ضخم في مدينة سويندون البريطانية وإخلاء عاجل للسكان || تفاصيل
الذهب يواصل الصعود .. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
هل دفع الضرر يجيز قطع صلة الرحم؟.. أمين الفتوى يجيب
الرئيس الإيراني: طهران لن تسعى أبدًا لامتلاك سلاح نووي وتعتبره مُحرّمًا
سفير فرنسا: زيارة ماكرون للعريش وراء اعترافه بالدولة الفلسطينية
«التخطيط» تطلق حوارًا مجتمعيًا حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. و«المشاط» ترحّب بجميع الآراء
جيش الاحتلال: مقتل جندي برتبة رقيب أول من لواء ناحال خلال معارك شمال غزة
بـ 10 ملايين جنيه.. أولى جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة ضيفا ثقيلا على ريال أوفييدو في الدوري الإسباني .. الليلة

برشلونة
برشلونة
محمد السعيد

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ريال أوفييدو، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.

وتنطلق مباراة برشلونة وأفييدو في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب كارلوس تارتيري.

برشلونة ضد أوفييدو

ويستهدف فريق برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، تحقيق الفوز في مباراة اليوم وتقليص الفارق مع ريال مدريد متصدر الترتيب إلى نقطتين فقط.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، متأخرًا بخمس نقاط عن ريال مدريد.

ويواصل النجم الشاب لامين يامال الغياب عن برشلونة في لقاء الليلة، بسبب الإصابة.

في المقابل، يتسلح أوفييدو الذي يلعب في صفوفه المصري هيثم حسن، بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرنا.

ويوجد أوفييدو في المركز الـ18  بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط.

برشلونة أوفييدو الدوري الإسباني مباراة برشلونة وأفييدو لامين يامال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

البنك المركزى

تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

اشرف بن شرقي

قناة الأهلي تكشف حقيقة تعاقد بن شرقي مع آدم وطني

ترشيحاتنا

نجاح سعودي جديد.. المملكة توقع مع الصين 42 اتفاقية بـ1.74 مليار دولار

نجاح سعودي جديد.. المملكة توقع مع الصين 42 اتفاقية بـ1.74 مليار دولار

أرشيفية

لعنة الأعياد اليهوديةتستمر.. هجوم الحوثيين على إسرائيل يفتح جراح 6 و7 أكتوبر

وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني

وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يؤكدان على تعزيز التعاون في جميع المجالات

بالصور

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..

فيديو

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد