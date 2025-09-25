روبيو والرئيس الكيني يبحثان التعاون الأمني وتعزيز الأمن الإقليمي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس الكيني ويليام روتو، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في الأمم المتحدة لإنشاء قوة مكافحة العصابات ومكتب دعم للأمم المتحدة في هايتي لمكافحة أعمال العنف التي ترتكبها العصابات وضمان استقرار هايتي.



جاء ذلك خلال اجتمع وزير الخارجية الأمريكي والرئيس الكيني ويليام روتو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأشاد روبيو، بالدور البارز الذي تضطلع به كينيا في تعزيز الأمن والاستقرار في هايتي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /الخميس/.



كما بحث روبيو والرئيس الكيني التعاون الأمني ​​بين الولايات المتحدة وكينيا، والدور المحوري الذي تلعبه كينيا في تعزيز الأمن الإقليمي.



وناقشا أيضا فرص الاستثمار الأمريكي في قطاعات اقتصادية رئيسية في كينيا.