غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
متحدث فتح: الاعترافات الدولية حولت صوت فلسطين لكل الأحرار في العالم
صدمة في واشنطن.. وزير الدفاع الأمريكي يأمر مئات القادة العسكريين لاجتماع مفاجئ
مصري مقيم بالإمارات: الرئيس السيسي استطاع أن يكسب دعم 90% من دول العالم
إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد
أخبار العالم

روبيو والرئيس الكيني يبحثان التعاون الأمني وتعزيز الأمن الإقليمي
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس الكيني ويليام روتو، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في الأمم المتحدة لإنشاء قوة مكافحة العصابات ومكتب دعم للأمم المتحدة في هايتي لمكافحة أعمال العنف التي ترتكبها العصابات وضمان استقرار هايتي.


جاء ذلك خلال اجتمع وزير الخارجية الأمريكي والرئيس الكيني ويليام روتو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وأشاد روبيو، بالدور البارز الذي تضطلع به كينيا في تعزيز الأمن والاستقرار في هايتي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /الخميس/.


كما بحث روبيو والرئيس الكيني التعاون الأمني ​​بين الولايات المتحدة وكينيا، والدور المحوري الذي تلعبه كينيا في تعزيز الأمن الإقليمي.


وناقشا أيضا فرص الاستثمار الأمريكي في قطاعات اقتصادية رئيسية في كينيا.

