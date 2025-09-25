سكرتير عام البحر الأحمر يجتمع بأصحاب وممثلي المنشآت الطبية الخاصة بالغردقة

نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، اجتمع كمال سليمان سكرتير عام المحافظة ، ظهر اليوم بأصحاب وممثلي المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، لمناقشة شكاوي السائحين من تعرضهم للإستغلال من قبل بعض العيادات ، المستشفيات ، والصيدليات الخاصة وداخل القري السياحية .

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص ، الدكتور إسماعيل العربي مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتور محمد النجار مدير ادارة العلاج الحر .

وخلال كلمته أكد السكرتير العام ، أنه تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر جاري الانتهاء من قائمة أسعار موحدة لجميع العيادات والمستشفيات الخاصة، وسيتم اعتمادها من وزارة الصحة، علي أن يتم متابعة التزام المنشأت السياحية والفنادق بتنفيذ التعليمات وعدم استغلال السائحين .

يذكر ان اللواء عمرو حنفي أصدر تعليماته سابقا أن المحافظة لن تتهاون مع أي منشأة تتجاز في حق السائح ، او تسئ الي سمعة السياحة في البحر الأحمر .