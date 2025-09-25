رئيس الطائفة الإنجيلية يزور جامعة اللوتس بالمنيا

قام الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بزيارة جامعة اللوتس بمحافظة المنيا، حيث كان في استقباله النائب نادر يوسف نسيم، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور جمال أبو المجد، رئيس الجامعة.



وفي خلال جولته التفقدية داخل أروقة الجامعة، أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته بما شاهده من مستوى أكاديمي وبنية تحتية حديثة، مؤكدًا أن جامعة اللوتس تمثل نموذجًا واعدًا في تطوير التعليم الجامعي بالصعيد. وقال الدكتور القس أندريه زكي: "إن الاستثمار في التعليم استثمار في مستقبل الوطن، وإن ما تقدمه جامعة اللوتس يعكس رؤية جادة لبناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر."



من جانبه، رحب النائب نادر يوسف نسيم بزيارة الدكتور القس أندريه زكي، معبرًا عن اعتزازه بهذا التواصل.



وقال: "إن جامعة اللوتس تفتح أبوابها لكل الطاقات المبدعة، ونسعد بأن نكون شركاء في دعم المتفوقين من أبناء الطائفة الإنجيلية عبر تخصيص خمس منح دراسية للطلاب المتميزين، إيمانًا منا بأهمية تكافؤ الفرص وتشجيع الجد والاجتهاد."



رافق رئيس الطائفة خلال الزيارة الشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ أشرف ناصح، مدير "إطساوود"، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة، والأستاذ يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة الإنجيلية.