تراجع المؤشرات الأوروبية في بداية الجلسة .. وسهم H&M يقفز 9%

تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس الخامس والعشرين من سبتمبر وسط ترقب المستثمرين أحدث البيانات الاقتصادية في أميركا.

وجاء معظم القطاعات الأوروبية في المنطقة الحمراء في بداية الجلسة، فيما ارتفع قطاع التجزئة بحوالي 0.6%، وسط مكاسب سهم شركة الأزياء H&M إذ ارتفع بحوالي 9.2%، بعدما سجلت أرباح أعلى من التوقعات في الربع الثالث للشركة.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.5% إلى 550 نقطة، فيما انخفض فوتسي البريطاني 0.4% إلى 9215 نقطة.

وهبط كاك الفرنسي بنحو 0.6% مسجلاً 7783 نقطة، فيما تراجع داكس الألماني بنحو 0.4% عند 23562 نقطة.

في الوقت نفسه، تتجه الأنظار صوب تقرير طلبات إعانة الطالة، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي في أميركا، والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وكان رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، صرح يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع بأن مخاوف تباطؤ سوق العمل تفوق المخاوف ذات الصلة بشأن جمود التضخم، مما دفع البنك لتنفيذ أول خفض لمعدل الفائدة في العام الجاري.

أما في أوروبا، فقد ثبت المركزي السويسري معدل الفائدة عند المستويات الصفرية كما كان متوقعاً، فيما من المقرر صدور بيانات ثقة المستثمر في ألمانيا وفرنسا.

في تقريرهما عن ثقة المستهلك في ألمانيا، قالت مؤسسة GfK ومعهد نورنبرغ لقرارات السوق (NIM) إن الاتجاه التنازلي في مناخ المستهلك قد توقف بفضل تحسن توقعات الدخل.