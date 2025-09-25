معنى النرجسية.. وهل كل زوج نرجسي؟ عالم أزهري يجيب

أوضح الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، أن انتشار مصطلح "النرجسي" على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير منضبط أدى إلى مشكلات خطيرة داخل الأسر، حيث تبدأ بعض الزوجات في وصم أزواجهن بالنرجسية بمجرد رصد أي خطأ أو تصرف سلبي.

التأثر بمحتوى السوشيال

وأوضح في تصريح له، أن الزوجة قد تتأثر بالمحتوى المتداول على السوشيال ميديا والجروبات، وتبدأ في مطابقة صفات الزوج بما تقرأه عن "النرجسي"، حتى لو لم تكن الصفات متطابقة تماماً، وهو ما يفتح الباب لاتهامه بكونه "نرجسياً خفياً"، وهي الصفة التي أصبحت تُستخدم بلا دليل كافٍ، مما يخلق صورة ذهنية سلبية تؤدي إلى تراكم الغضب والكراهية.

خراب البيوت

وأضاف أن هذه الممارسات ساهمت في خراب بيوت كثيرة، لأن الزوجة بمجرد أن تقتنع بأن زوجها نرجسي تبدأ في كرهه وتفكر في الانفصال عنه، وتجد من يشجعها على ذلك من خلال نصائح تحذرها من الاستمرار في الحياة معه وكأنه خطر على حياتها.

أنواع النرجسية

وأكد الدكتور المهدي أن النرجسية لها مستويان؛ الأول سمات الشخصية النرجسية التي قد توجد لدى بعض الأشخاص دون أن تسبب مشاكل كبيرة، والثاني اضطراب الشخصية النرجسية الذي يسبب معاناة للشخص نفسه أو لمن حوله.

وشدد على ضرورة التفريق بين الحالتين وعدم التسرع في إطلاق الأحكام، وضرورة اللجوء إلى المتخصصين النفسيين قبل اتخاذ قرارات مصيرية قد تؤدي إلى هدم الأسرة.



