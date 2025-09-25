الكرملين: واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع بأوكرانيا

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن عملية الرفض العام للدول لتطوير الأسلحة البيولوجية تحتاج إلى توثيق.

ورحب الكرملين، في بيان له، بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع الدول لتطوير الأسلحة البيولوجية؛ واصفا إياها بالرائعة،مضيفا: "وموسكو تدعمها".

وبحسب البيان الروسي؛ فمن المقرر أن يعقد بوتين سلسلة من اللقاءات الثنائية الدولية اليوم في الكرملين.

وشدد الكرملين على أن موسكو لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا.

وذكر بيسكوف أنه من المقرر أن يستقبل بوتين اليوم رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات بامفيلوفا.

وأكد بيسكوف أن واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا، مضيفا: “الخطاب الصادر عن الولايات المتحدة لا يتعارض مع رغبتها المعلنة في حل الصراع في أوكرانيا”.

ونوه بيسكوف إلى أن روسيا مستعدة للمشاركة في عملية الرفض العام للأسلحة البيولوجية.

وختم الكرملين بيانه قائلا: “كازاخستان شريك وثيق جدا لروسيا، والتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين متعدد الأوجه، وتوريد القاطرات الأمريكية إلى كازاخستان مسألة تجارية، وإذا كان العرض الأمريكي أكثر إغراء فمن الممكن فهم كازاخستان”.