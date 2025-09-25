قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليس أمامه خيارات كثيرة.. أزمة الوسط تربك الزمالك بقمة الأهلي
غرف الدردشة المغلقة.. تحديات جديدة تواجه المجتمع في عالم الإنترنت
محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه»
بعد مشاجرة الطلاب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف المعتدي
وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى الضبعة| صور
قبل لقاء القمة .. طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك
بدأ العد التنازلي| آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025
عرض الأهلي للتعاقد مع برونو لاج وصل لـ 4.8 مليون يورو
نجم الزمالك يقترب من المشاركة أمام الأهلي
استخراج تصريح سفر مستعجل.. الخطوات والأوراق
الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ضد مدحت شلبي
هدية قبل مباراة القمة.. الزمالك يجهز مفاجأة للاعبيه
محافظات

محافظ مطروح يتفقد عددا من المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية

أ ش أ

تفقد محافظ مطروح، خالد شعيب، اليوم /الخميس/، عددًا من مدارس إدارة مطروح التعليمية، يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، نادية فتحي، ومدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، المهندس طارق عبدالله، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.


وشملت الجولة مدرسة طارق بن زياد الابتدائية، ومدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية، حيث وجه المحافظ التهاني لجميع الطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، كما قدم هدايا وأدوات مدرسية للطلاب وسط فرحتهم.


واطمأن المحافظ على سير العملية التعليمية والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب بعدد 789 مدرسة على مستوى المحافظة، والتي تستقبل نحو 188 ألفا و602 طالب وطالبة هذا العام، مؤكدًا إنشاء 19 مدرسة جديدة تضم 297 فصلاً دراسيًا، إلى جانب صيانة شاملة لعدد 16 مدرسة وصيانة عاجلة لـ16 مدرسة أخرى، ضمن الجهود الرامية لتقليل الكثافات بالفصول وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.


كما تابع المحافظ تسليم الكتب لجميع الطلاب دون ربطها بالمصروفات، وتنفيذ خطة توزيع المدرسين وسد العجز، مشيرًا إلى تعيين 189 معلمًا جديدًا هذا العام عبر مسابقة وزارة التربية والتعليم، وتوزيعهم على الإدارات التعليمية.


وأكد شعيب استمرار المتابعة طوال العام الدراسي بالتنسيق مع مراكز المدن وقسم شرطة المرافق لإزالة أي إشغالات أمام المدارس، وتواجد الشرطة أثناء دخول وخروج الطلاب لضمان سلامتهم ومنع أي تجاوزات.
 

محافظ مطروح خالد شعيب إدارة مطروح التعليمية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة نادية فتحي هيئة الأبنية التعليمية

