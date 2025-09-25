محافظ مطروح يتفقد عددا من المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية

تفقد محافظ مطروح، خالد شعيب، اليوم /الخميس/، عددًا من مدارس إدارة مطروح التعليمية، يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، نادية فتحي، ومدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، المهندس طارق عبدالله، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.



وشملت الجولة مدرسة طارق بن زياد الابتدائية، ومدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية، حيث وجه المحافظ التهاني لجميع الطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، كما قدم هدايا وأدوات مدرسية للطلاب وسط فرحتهم.



واطمأن المحافظ على سير العملية التعليمية والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب بعدد 789 مدرسة على مستوى المحافظة، والتي تستقبل نحو 188 ألفا و602 طالب وطالبة هذا العام، مؤكدًا إنشاء 19 مدرسة جديدة تضم 297 فصلاً دراسيًا، إلى جانب صيانة شاملة لعدد 16 مدرسة وصيانة عاجلة لـ16 مدرسة أخرى، ضمن الجهود الرامية لتقليل الكثافات بالفصول وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.



كما تابع المحافظ تسليم الكتب لجميع الطلاب دون ربطها بالمصروفات، وتنفيذ خطة توزيع المدرسين وسد العجز، مشيرًا إلى تعيين 189 معلمًا جديدًا هذا العام عبر مسابقة وزارة التربية والتعليم، وتوزيعهم على الإدارات التعليمية.



وأكد شعيب استمرار المتابعة طوال العام الدراسي بالتنسيق مع مراكز المدن وقسم شرطة المرافق لإزالة أي إشغالات أمام المدارس، وتواجد الشرطة أثناء دخول وخروج الطلاب لضمان سلامتهم ومنع أي تجاوزات.

