إعفاء العمال من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي طبقا لقانون العمل
عبد الغفار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وشركة WMC لتعزيز الرعاية الصحية
إيرادات السينما المصرية| درويش في الصدارة.. وفهمي والسقا يجمعان 10 آلاف جنيه
وزير الكهرباء: مصر أصبحت جزء مهما من خارطة العالم النووي للاستخدام السلمي
هل يجوز تعاطي المخدرات للتقليل من الشعور بالإرهاق في قيادة السيارات؟
ليس أمامه خيارات كثيرة.. أزمة الوسط تربك الزمالك بقمة الأهلي
غرف الدردشة المغلقة.. تحديات جديدة تواجه المجتمع في عالم الإنترنت
محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه»
بعد مشاجرة الطلاب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف المعتدي
وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى الضبعة| صور
قبل لقاء القمة .. طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك
بدأ العد التنازلي| آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025
برلمان

تامر الحبال: مبادرة دعم المصانع المتعثرة تحريك لعجلة الاقتصاد والتصدير

تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن
تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

قال تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مبادرة دعم المصانع المتعثرة التي أعلن عنها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، بالتعاون مع البنك المركزي تمثل بارقة أمل للاقتصاد المصري، واعتبرها خطوة لا تقل أهمية عن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة.

وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له، أن الصناعة الوطنية لطالما عانت من مشكلات مزمنة أبرزها ضعف التمويل وارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية في الأسواق، ومعالجة هذه الأزمات تبدأ من إعادة تشغيل المصانع المتعثرة التي أُغلقت أو قلصت إنتاجها.

وأشار الحبال إلى أن هذه المبادرة تمثل فرصة لإنقاذ مئات المصانع التي تمثل شرايين اقتصادية واجتماعية في مختلف المحافظات، موضحًا أن المصنع الواحد قد يوفر مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي فإن إعادة تشغيله يعني إنعاش السوق المحلية، وتحريك عجلة الاقتصاد، وفتح آفاق جديدة للتصدير.

ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن تعاون وزارة النقل والبنك المركزي يعكس جدية الدولة في توفير حلول عملية، لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تشمل إعادة جدولة المديونيات، وتوفير خطوط ائتمان ميسرة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإداري لأصحاب المصانع. وأكد أن هذه الرؤية المتكاملة هي ما يجعل المبادرة مختلفة عن أي محاولات سابقة لمعالجة التعثر.

وأضاف الحبال أن المبادرة تحمل أيضًا رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، لأنها تؤكد أن الدولة لا تترك أي كيان إنتاجي ينهار، بل تتدخل لإنقاذه، وهو ما يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس أموال جديدة.

وأكد الحبال أن نجاح المبادرة سيظهر أثره سريعًا في مؤشرات النمو الصناعي وزيادة حصيلة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة إذا استُغلت بكفاءة فستصبح أحد أهم مراكز الإنتاج في المنطقة.

البنك المركزي المصانع المتعثرة مبادرة دعم المصانع المتعثرة وزير الصناعة والنقل المشروعات القومية الكبرى

