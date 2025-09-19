قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاميرات المراقبة كلمة السر في كشف سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع
رامون دياز.. الأهلي يفاوض وفنزويلا وبيرو على الخط| من يفوز بالمدرب الأرجنتيني؟
طرح برومو الجزء الثاني من فيلم هيبتا
هآرتس: مظاهرات في غلاف غزة ضد استمرار الحرب واعتقال 4 إسرائيليين
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025
مهرجان بورسعيد السينمائي يفتتح فعالياته بندوة لتكريم النجم الراحل محمود ياسين
شرم الشيخ.. مقصد عالمي متجدد 40% زيادة في معدل السياح
أيمن عاشور: بنك المعرفة المصري تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية ليصبح أداة استراتيجية شاملة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
الداخلية تضبط قضايا بالنقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
عمرو محمود ياسين: والدي ترك إرثا كبيرا وساهم فى تسديد ديون مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صناعة الشيوخ تطالب بتكليف المحافظين لدعم الصناعة وحل أزمة المصانع المتعثرة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بـ مجلس الشيوخ، برؤية المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بشأن التعامل مع المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية، ومبادرات الدولة الجادة لحل أزمة المصانع المتعثرة، مؤكداً أن ما طرحه الوزير يعكس نهج الدولة في دعم الصناعة الوطنية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والتخطيط العمراني السليم.

وأكد “المنزلاوي” فى بيان له أصدره اليوم أن تصريحات " الوزير " حول عدم إغلاق المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية، وتجديد تراخيصها بعد تنفيذ خطة تصحيحية تضمن التوافق مع الاشتراطات البيئية ومتطلبات المرور والخدمات المحيطة، خطوة بالغة الأهمية لحماية الاستثمارات القائمة والحفاظ على العمالة، مع الالتزام في الوقت ذاته بعدم منح تراخيص جديدة داخل الكتل السكنية أو الأراضي الزراعية بما يتسق مع التوجه الاستراتيجي للدولة.

وأشار إلى أهمية ما أكده الوزير بشأن تبني الدولة لسياسة تكافؤ الفرص والشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين، وأنه لا يُرفض أي طلب طالما توفرت الجدية والملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية، وهو ما يفتح الباب أمام تحقيق طفرة في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة.

أشاد “المنزلاوي” بما كشفه كامل الوزير من جهود، حيث جرى معالجة مشكلات فنية لعدد كبير من المصانع، بينما يتبقى نحو 6 آلاف مصنع يواجهون صعوبات مالية، مؤكداً أن مبادرة “إنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات” تمثل نقلة نوعية لإعادة هذه الكيانات الصناعية إلى الإنتاج والتصدير، وتوسيع قدرتها على التوظيف ودعم النمو الاقتصادي.

وطالب المهندس محمد المنزلاوي في ختام بيانه بإصدار تكليفات فورية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لجميع المحافظين بضرورة العمل على تطبيق رؤية كامل الوزير على أرض الواقع، من خلال تسهيل إجراءات التصحيح للمصانع القائمة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع خطوات دعم وتشغيل المصانع المتعثرة، باعتبار ذلك أحد الملفات الحيوية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.
 

مجلس الشيوخ الأحوزة العمرانية المهندس محمد المنزلاوي الوزير المنزلاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

هاكان فيدان

لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد