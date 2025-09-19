قبل بدء الدراسة.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل حالة الجو خلال هذه الفترة وذلك مع قرب بدء فصل الشتاء، وبدء العام الدراسي الجديد.

ووجهت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نصائح هامة للأسر قبل بدء الدراسة، قائلة : مطلوب من جميع المواطنين متابعة نشرات الأرصاد الجوية شكل يومي لتحديد ملابس الطلاب.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الأحساس بالطقس معتدل، وأن ارتداء الملابس الصيفية مستمر حتى نصف شهر أكتوبر، ولكن بعد هذه الفترة وانخفاضات درجات الحرارة سيتم ارتداء جاكت في أثناء الخروج من البيت.

الأرصاد

وحذرت من الشبورة الكثيفة التي تظهر في الساعات الصباحية، ولذلك على المواطنين السير بهدوء في أثناء الاتجاه للعمل، أو القيام بتوصيل الطلاب للمدارس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على عدة شواطئ بالمحافظات والمدن الساحلية نتيجة ارتفاع الأمواج المصحوب بنشاط رياح.

احذروا أنشطة البحر



بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل

(مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية ـ دمياط - بورسعيد )، حيث تصل سرعة الرياح من (40-70)كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح من (2.5-4)م.

ناشدت هيئة الأرصاد، ضرورة تجنب الأنشطة البحرية اعتبارا من فجر اليوم الجمعة، حتى الثانية ظهر غد السبت، نتيجة استمرار الأمواج المضطربة خلال هذه الفترة.

الطقس اليوم في مصر

وعن حالة الطقس، قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، بينما يكون حارا نهارا رطبا على أغلب الانحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

خلال ساعات الليل، يكون الطقس مائلا للرطوبة في أول الليل، معتدل الحرارة في آخره.

درجات الحرارة اليوم



وحول الظواهر الجوية، خلال الطقس اليوم، بخلاف اضطراب الملاحة البحرية، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس اليوم، سوف يظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج منها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وحول درجات الحرارة اليوم، خلال حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 33 إلى 35 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 28 إلى 31 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 36 إلى 38 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 35 إلى 37 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 39 إلى 40 درجة.