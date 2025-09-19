انطلاق فعاليات المؤتمر العاشر لأطباء الامتياز والممارس العام

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العاشر لأطباء الامتياز والممارس العام، الذي تنظمه النقابة العامة للأطباء، بمشاركة نخبة من القيادات الطبية والشركاء في القطاع الصحي.

يشارك في أعمال المؤتمر نقيب أطباء مصر د. أسامة عبد الحي، والأمين العام للنقابة د. محمد فريد حمدي، إلى جانب د. جيرمين حداد الممثل المساعد ومديرة البرامج صندوق الأمم المتحدة للسكان، ود. رحاب الفخراني أمين مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، ود. كريم سالم المدير الفني للجنة العلمية بالنقابة العامة.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار حرص النقابة على دعم أطباء الامتياز والممارس العام، وتعزيز دورهم في المنظومة الصحية، مع مناقشة أحدث المستجدات العلمية والمهنية التي تسهم في رفع كفاءة الأطباء الشباب وخدمة القطاع الطبي في مصر.