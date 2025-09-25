قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

تحذير: السهر أمام الموبايل والتلفاز يسبب اضطرابات نوم وأضرار نفسية وجسدية للأطفال | فيديو

هاجر ابراهيم

حذّرت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، من مخاطر اضطراب النوم لدى الأطفال، مشيرة إلى أن النوم لا يُعد مجرد وقت للراحة، بل هو ركيزة أساسية لصحة الطفل النفسية والجسدية.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، أكدت الحزاوي أن النوم الجيد يعزز التركيز والذاكرة والتحصيل الدراسي، كما يُسهم في تقوية المناعة وتقليل فرص الإصابة بالأمراض.

وأوضحت أن اضطرابات النوم تؤثر مباشرة على الحالة المزاجية للأطفال، حيث تؤدي إلى زيادة التوتر وسرعة الانفعال والتقلبات المزاجية، بالإضافة إلى زيادة احتمالية الإصابة بالسمنة نتيجة اضطراب الساعة البيولوجية وانخفاض عدد ساعات النوم.

ولفتت إلى أن عدد ساعات النوم اللازمة يختلف حسب المرحلة العمرية، مشددة على ضرورة وضع روتين يومي ثابت للنوم والاستيقاظ داخل الأسرة، مع التأكيد على أهمية القدوة الوالدية في ترسيخ هذه العادة لدى الأطفال.

كما حذرت الحزاوي من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها بعض أولياء الأمور، مثل السماح للأطفال باستخدام الشاشات الإلكترونية قبل النوم أو متابعة التلفاز حتى ساعات متأخرة، موضحة أن ذلك يؤدي إلى الأرق وصعوبة في النوم ويؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي.

وأكدت في ختام حديثها ضرورة تهيئة بيئة هادئة ومناسبة للنوم، من خلال إغلاق الأجهزة الإلكترونية، خفض الإضاءة، وتوفير أجواء مريحة داخل الغرفة، مشيرة إلى أن تنظيم الساعة البيولوجية يبدأ بالالتزام بأوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ>

