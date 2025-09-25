قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح سباق الكرة الذهبية .. هل خذله ليفربول؟
محافظات

محاكاة حية .. محافظ كفر الشيخ يتابع مواجهة تجمعات الأمطار بدسوق | صور

محاكاة حية لمواجهة الأمطار
محاكاة حية لمواجهة الأمطار
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، فعاليات محاكاة حية لمواجهة تجمعات مياه الأمطار والسيول بمدينة دسوق.

جاء هذا للتأكد من جاهزية المعدات والأفراد للتعامل الفوري مع مياه الأمطار، بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار استعدادات المحافظة لموسم الأمطار 2025 – 2026، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن هذه المحاكاة يتم تنفيذها بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على أن تُنفذ تباعاً بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة، بهدف اختبار كفاءة المعدات والأطقم الفنية في التعامل مع أي طارئ خلال فصل الشتاء، وضمان التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد مبكرًا لمواجهة تداعيات فصل الشتاء، حيث يتم تنفيذ أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة وتشغيل صفايات الأمطار بشكل دوري، إلى جانب وضع خطة متكاملة للتعامل مع أي تجمعات مائية أو طارئة قد تشهدها المدن والمراكز خلال هطول الأمطار.

وكلف محافظ كفرالشيخ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وكافة الأجهزة والقطاعات المعنية برفع درجة الاستعداد مبكرًا لموسم الشتاء، ومتابعة تداعيات التغيرات المناخية، مع تكثيف الجهود لرفع وكسح مياه الأمطار أولًا بأول، وتحسين منظومة النظافة، والاستمرار في أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي، فضلًا عن صيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كفر الشيخ دسوق محافظ كفر الشيخ محاكاة حية

